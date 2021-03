Viareggio, lavori in via Coppino per rifare un tratto della fognatura bianca

Lavori in corso in via Coppino a Viareggio per il rifacimento di un tratto della fognatura bianca: intervento affidato a MoVer che ha assicurato la chiusura rapida del cantiere, prevista in tre giorni lavorativi.

Per garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza è stato necessario apportare alcune modifiche alla viabilità (ordinanza 63 firmata dalla comandante della polizia municipale Iva Pagni) valide dalle 5 di martedì 9 alle 20 di mercoledì 10 marzo.

In particolare, via Coppino sarà completamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra la via Pisano e la via Indipendenza; transito vietato sulla corsia direzione monti invece, nel tratto compreso tra il viale dei Tigli e la via Indipendenza; divieto di transito anche sulla corsia lato sud nel tratto compreso tra la via Oberdan e il viale dei Tigli in direzione monti con obbligo di svolta verso nord.

Via savi, nel tratto compreso tra la via Pisano e la via Indipendenza, diventa a senso unico con direzione monti mare in via Savi ( senso inverso rispetto all’attuale); viene istituito l’obbligo di arrestarsi sulla via Indipendenza intersezione via Savi. Restringimento di carreggiata in via Indipendenza prima dell’intersezione con via Savi con deviazione sul lato mare della strada.

Infine dell’obbligo di svolta in via Oberdan direzione sud per i veicoli di massa superiore ai 35 q.li, i quali dovranno proseguire per viale dei Tigli e quindi via Comparini; e obbligo di svolta in direzione mare sulle vie San Giusto e Grossi all’intersezioni con la via Savi.

Divieto di sosta in via Savi nel tratto compreso tra via Pisano e via Indipendenza, in via Indipendenza nel tratto compreso tra la via Savi e la via Coppino e in via Oberdan per tre stalli auto ad iniziare dalla via Coppino in direzione sud.

In caso di necessità, per alleggerire il traffico all’intersezione Coppino/Tigli, potrà essere istituito il divieto di transito in viale dei Tigli nel tratto compreso tra la via Virgilio e la via Coppino.

I mezzi del trasporto pubblico di linea sono autorizzati al transito sul ponte girante in deroga al divieto ivi posto.