Il questore Alessandra Faranda Cordella in visita al Comune di Villa Basilica

Il questore di Lucca, Alessandra Faranda Cordella, ha fatto visita ieri (6 marzo) al Comune di Villa Basilica.

“È la prima volta che il nostro Comune – commenta la sindaca Elisa Anelli – riceve la visita di un questore. È stato un incontro cordiale ed interessante, in cui si è parlato di storia locale, di territorio, ma soprattutto di sicurezza. A questo proposito, il questore, oltre a metterci a conoscenza di una serie di misure volte a garantire la protezione della nostra comunità, ha rassicurato circa la collaborazione della polizia di Stato in caso di necessità. Colgo l’occasione per rinnovare il mio più sentito ringraziamento alla dottoressa Faranda Cordella per l’attenzione dedicata al nostro Comune”.

Dopo l’incontro con il questore la sindaca ha ricevuto il maresciallo dei carabinieri Cosimo Calderone, fino a qualche giorno fa comandante della stazione di Villa Basilica.

“Oltre venti anni di prezioso servizio – dice Anelli – lo legano al nostro Comune, anni in cui il maresciallo Calderone ha dimostrato attaccamento al territorio, impegno, disponibilità e grande professionalità. Durante l’incontro, a nome di tutta la comunità, ho donato al maresciallo Calderone una targa, ricordo del nostro paese“.