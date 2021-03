Bianchi show: la Lucchese stende 2-1 il Pontedera

Lucchese – Pontedera 2-1

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Benassi, Dalla Berardina, Pellegrini, Panati (16′ pt Lo Curto), Nannelli, Meucci, Zennaro (45′ st Solcia), Adamoli (34′ st Maestrelli), Bianchi (45′ st Scalzi), Petrovic. A disp.: Pozzer, Bartolomei, Forciniti, De Vito, Galardi. All. Lopez

PONTEDERA (3-5-2): Sarri; Risaliti, Piana, Pretato (17′ st Stanzani); Peretta, Catanese (30′ pt Benedetti), Caponi (37′ st Vaccaro), Barba, Milani; Semprini, Magrassi. A disp.: Angeletti, Di Furia, Ropolo, Bardini, Benassai, Proneti, Parodi, Nero, Tersigni. All. Maraia

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (Ferrari di Rovereto e Marchetti di Trento)

MARCATORE: 37′ pt, 7′ st Bianchi, 47′ st aut. Della Bernardina

NOTE: Ammoniti: 16′ st Piana, 21′ st Stanzani, 35′ st Lo Curto, 38′ st Vaccaro. Al 19′ del secondo tempo espulso Piana per doppia ammonizione

Una vittoria fondamentale per la salvezza. La Lucchese stende 2-1 il Pontedera al Porta Elisa, in una serata da incorniciare. C’era bisogno di tornare a conquistare i tre punti e rossoneri non hanno fallito l’appuntamento con il derby. L’assoluto protagonista della partita è sempre lui, Flavio Junior Bianchi. Il bomber della Lucchese ha dominato il derby segnando una doppietta, arrivando così al decimo gol in campionato.

La squadra di Lopez torna a conquistare tre fondamentali punti: è la quarta vittoria stagionale, una vittoria che mancava dal lontano 24 gennaio.

La cronaca

È tempo di derby. Sono passati ben tre mesi da quel vittorioso 2 dicembre, in cui la Lucchese conquistò i primi 3 punti del campionato nel derby giocato allo stadio Mannucci di Pontedera grazie ad un super Coletta. Sembrava la partita della svolta, ma i rossoneri non sono riusciti a dare continuità alle proprie prestazioni. Oggi dalla Lucchese ci si aspetta una nuova scossa per continuare la lotta salvezza.

Al Porta Elisa va in scena un derby da non fallire: i rossoneri, al penultimo posto, non vincono in campionato dal 24 gennaio (0-2 con la Pergolettese, la prima gara del girone di ritorno) ed hanno soli 20 punti in campionato. Dall’altra parte il Pontedera, squadra in salute e in zona playoff con 41 punti, il doppio della Lucchese.

Le dirette concorrenti della Lucchese avanzano in classifica e ai rossoneri non basta più un pareggio: con il Pontedera serve una vittoria. Un solo cambio di formazione – rispetto alla gara con l’Albinoleffe – per mister Giovanni Lopez, che deve fare ancora una volta i conti con l’emergenza infortuni: fuori Maestrelli, dentro Zennaro dal primo minuto con Panati che torna esterno sulla destra. Confermata la difesa così come il duo d’attacco Bianchi-Petrovic. Il Pontedera di Maraia risponde con un 3-5-2 con Semprini e Magrassi a guidare l’attacco.

Bell’approccio al derby per la Lucchese, scesa in campo cattiva e aggressiva su ogni pallone. Dopo un buon avvio di gara dei rossoneri, il Pontedera cresce con il passare mettendo in difficoltà la Pantera soprattutto sula fascia destra di Benassi e Panati. Ancora un inizio non troppo fortunato per i ragazzi di Lopez: al 16’ Panati è costretto ad abbondare il campo per infortunio, dentro Lo Curto. La squadra di Maraia fa la partita, la Lucchese si difende e cerca di far male in ripartenza. Dopo mezz’ora di gioco la partita è bloccata ancora sullo 0-0. Al 37’, alla prima vera occasione, cambia la partita: erroraccio di Risaliti, Bianchi si avventa sul retropassaggio sbagliato e davanti a Sarri prima colpisce una traversa clamorosa, poi spacca la porta sul tap-in. Sempre lui, sempre Bianchi: la Lucchese passa in vantaggio per 1-0 con il nono gol del centravanti classe 2000, che va ad esultare abbracciando il mister, colpito dalla morte della madre. La prima frazione di gioco termina con la Lucchese avanti di un gol.

Il Pontedera parte forte nella ripresa: passano appena due minuti e Sempirini in area sfiora il pareggio sul cross velenoso di Milani. La palla che viene deviata in corner da Pellegrini. Ma nella Lucchese c’è Bianchi: al 5’ il bomber effettua una serpentina e, dopo un contatto dubbio con Piana, cade in area. Per l’arbitro è calcio di rigore: dal dischetto si presenta proprio Bianchi, che di destro non perdona per il gol del 2-0 dei rossoneri. Al 19’ il Pontedera resta in dieci per l’espulsione di Piana per doppia ammonizione. Lucchese in controllo della gara: al 28’, dopo una bella azione in ripartenza, Adamoli appoggia per Nannelli che da limite dell’area prova a far male di destro ma Sarri è attento e blocca il pallone. Al 32’ sempre Nannelli fallisce il 3-0 da buonissima posizione. Finale di gara vietata ai deboli di cuore: al 47′ il Pontedera accorcia la gara con un autogol. Il muro della Lucchese regge: i rossoneri vincono il derby per 2-1.