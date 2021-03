8 marzo, il preside scrive ai ragazzi: “Costruite un mondo in cui siano garantiti i diritti delle donne”

Una lettera speciale rivolta ai ragazzi, giovani studenti e uomini del domani, nella giornata internazionale della donna. A scriverla è il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Bagni di Lucca, Francesco Feola, che ha voluto mandare un messaggio agli alunni durante la giornata dell’8 marzo.

“Cari ragazzi – esordisce Francesco Feola – questa volta non aggiungo ‘care ragazze’ perché questa lettera è rivolta proprio a voi, studenti di sesso maschile del nostro istituto. Per una volta mi piacerebbe uscire da quel meccanismo per il quale l’8 marzo gli uomini fanno gli auguri alle donne e il giorno dopo lasciano che tutto torni come prima. Come sapete, i fatti e le statistiche ci dicono che c’è ancora molto da fare per costruire un mondo in cui ci sia veramente l’uguaglianza – in famiglia, sui luoghi di lavoro, nei vari aspetti della vita sociale. Per fare un solo esempio, una ricerca di pochi giorni fa ha sottolineato come le donne siano le più colpite dalla crisi legata alla pandemia: in Italia una su due ha visto peggiorare la propria condizione economica. Per non parlare dei casi di violenza maschile contro le donne, che sono in continua crescita”.

“Vorrei che questa giornata in cui si celebrano i diritti delle donne possa essere perciò un momento di riflessione sul nostro modo di essere uomini – prosegue il dirigente scolastico -. Vi auguro di diventare persone capaci di rispettare profondamente le donne, persone in grado di dare il loro contributo per costruire un mondo in cui le donne non debbano più lottare per vedersi garantiti i loro diritti e per difendersi dalle tante forme di prevaricazione e violenza di cui sono vittime. Buon 8 marzo!”.