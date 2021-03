Fa la spesa al Penny Market e nasconde la merce nello zaino: denunciato

Fa la spesa senza pagarla: 28 enne calabrese, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri di Massa.

Il giovane, entrato al Penny Market di via Pellegrini, aveva occultato la refurtiva addosso.

Pensando di aver nascosto, senza essere stato visto, dentro al proprio zainetto la spesa appena compiuta, ossia circa 20 euro di prodotti alimentari, il 28enne si è recato all’uscita dedicata a chi non ha comperato nulla per guadagnarsi la fuga.

Gli adetti alla vigilianza lo hanno però bloccato e hanno chiamato il 112. I militari intervenuti hanno proceduto a restituire immediatamente la merce asportata e a restituirla alla direzione del supermercato e, una volta portato il ragazzo in caserma hanno svolto gli accertamenti necessari per poi denunciarlo per il reato di furto aggravato.