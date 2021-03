Settore alimentare, ultimi posti disponibili per il corso Sab

Ultimi posti disponibili per il nuovo corso Sab, obbligatorio per chi deve aprire un’attività nel settore alimentare e riconosciuto dalla Regione Toscana.

Il corso parte oggi (8 marzo) e ha una durata di 90 ore in modalità di didattica online. E’ possibile iscriversi fino a mercoledì (10 marzo). Un corso necessario, come sottolinea Confcommercio, per affacciarsi su un importante comparto del mondo del commercio, anche in vista dell’auspicato superamento dell’emergenza sanitaria.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio o all’indirizzo scatenaalessandro@confcommercio.lu.it.