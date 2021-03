Capannori, sì alla mozione per intitolare una piazza ai caduti del lavoro

Il Consiglio comunale di Capannori ha recentemente approvato con i voti favorevoli della maggioranza, una mozione presentata dal capogruppo dei ‘Popolari e Moderati’, Gaetano Ceccarelli, che impegna il sindaco e la giunta ad intitolare una via, una piazza o uno spazio pubblico adeguato, ai Caduti sul Lavoro e alle Vittime del Dovere.

“Il triste e preoccupante fenomeno degli incidenti nei luoghi di lavoro, interessa purtroppo anche il comune di Capannori dove sono insediate un numero cospicuo di attività produttive – afferma Ceccarelli -. Purtroppo però finora scarseggia una adeguata cultura della prevenzione diffusa, intesa come patrimonio di conoscenze dei lavoratori e dei datori di lavoro acquisito permanentemente, unitamente ai saperi legati alla specifica professionalità di ciascuno. Per questo ritengo che vada intensificata l’opera di formazione ed informazione dei soggetti protagonisti del mondo del lavoro innanzi ricordati, riconoscendola come fondamentale insieme ad altre opportune misure di contrasto, per ridurre sensibilmente quantomeno gli eventi gravi e mortali. E’ necessario quindi – prosegue Ceccarelli – mantenere sempre alta la guardia sul tema, considerando tutto ciò una ‘battaglia di civiltà’ che deve essere combattuta in ogni comunità che voglia definirsi civile ed avanzata e allo stesso tempo ricordare le vittime sul lavoro”.

La mozione chiede che un luogo pubblico del territorio comunale oltre che ai “Caduti sul Lavoro“ venga intitolato doverosamente anche alle “vittime del dovere“, così come definite dall’apposita normativa in materia e cioé magistrati, operatori di polizia, Guardia di finanza, carabinieri e forestali, polizia municipale, vigili del fuoco, personale militare, che sono caduti nell’assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati e quindi sul lavoro.