Nuova illuminazione a led in via dell’Ave Maria a Lammari

Nuova illuminazione in via dell’Ave Maria a Lammari nel tratto di strada che va da piazza Nassirya fino all’incrocio con via di Liso dove sono in fase di ultimazione i lavori della pista ciclabile che arriverà, con un percorso tracciato, fino alla chiesa di Lunata per ricongiungersi con via del casalino e quindi con piazza Aldo Moro sede del comune di Capannori.

“L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Menesini – spiega Guido Angelini, capogruppo del Pd – sta rispettando gli impegni, nonostante le difficoltà del momento. Tuttavia, ha detto l’assessore Del Carlo, i lavori devono andare avanti: è un’opera importante dal valore complessivo di 600mila euro. Tanti cittadini, anche quelli un po più scettici, ora che c’è l’illuminazione a led e che la pista ciclabile è realizzata in massima parte e che anche la velocità delle auto si è ridotta, sono contenti. Adesso però ci vuole la nuova segnaletica e l’ultimo tratto per terminare la pista ciclabile Lammari-Lunata- Capannori”.