Polisportiva Capannori, al via le iscrizioni per la quinta stagione del Summer camp

È ufficialmente iniziata la quinta stagione del Summer Camp organizzato dalla Polisportiva Capannori, che si svolgerà dal 14 giugno al 3 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30.

Un’edizione che segna una volta con tantissime novità: la prima è il restyling completo del logo e la nascita di una vera e propria brand identity. La gestione della comunicazione sarà infatti affidata interamente al marketing strategist Leonardo Pacini e da ieri è attiva la pagina Facebook ufficiale del camp dove sarà possibile trovare ogni informazione utile e dove verranno pubblicate giornalmente le attività svolte con i ragazzi.

Inoltre il camp ha scelto di migliorare la propria struttura con Arianna Tavella che si occuperà di tutta la parte burocratica, operativa e organizzativa. Sarà lei la responsabile del gruppo istruttori, tutti ragazzi qualificati e laureati che si prenderanno cura di ogni minimo dettaglio per far passare ai vostri figli giornate di divertimento e crescita. Le attività saranno tantissime, dallo sport ai giochi di laboratorio, per far vivere ai ragazzi un’esperienza a 360 gradi che sia indimenticabile.

In un momento complicato come quello che stiamo vivendo da mesi, la Polisportiva Capannori si conferma ancora come una realtà solida e virtuosa che non ha perso l’entusiasmo e ha scelto di continuare a investire per mettersi in gioco e offrire un servizio sempre migliore.

Per qualsiasi informazione potete sia contattare direttamente la pagina Facebook Summer Camp, sia scrivere all’email info.summercamp@yahoo.com o chiamare i numeri Arianna 340.7482642 – Sara 320.6757516