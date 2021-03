Porta la droga al figlio in carcere, mamma corriere ai domiciliari

Era stata arrestata poco prima di avere un colloquio col figlio, Alessio Martini, detenuto a Sollicciano con l’accusa di tentato omicidio al parco dell’Ambrogiana.

Nascosti nell’intimo, alla mamma corriere, Sabrina Caramico, una 51enne di Montelupo, la polizia penitenziaria aveva trovato cocaina, hashish e tre pasticche di Subutex.

La donna, difesa di fiducia dall’avvocato Antonio Olmi del Foro di Firenze, è ora ai domiciliari. Il gip Fabio Frangini ha infatti accolto la richiesta della difesa.

“Auspico – le parole dell’avvocato Olmi dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari – che il periodo di contenimento domiciliare possa indurre una seria riflessione su quanto accaduto per evitare che non si ripetano più per il futuro fatti simili”.