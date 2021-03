Soroptimist club Lucca, successo dell’incontro online per la festa della donna

Successo dell’incontro che si tenuto via web ieri (8 marzo) in occasione della Festa della donna, organizzato congiuntamente dalla Commissione Pari Opportunità dell’ordine degli avvocati, dall’ordine degli avvocati e dal Soroptimist International Club di Lucca.

L’incontro, coordinato dalla sociologa Maria Pia Camusi, ha visto gli interventi magistrali del professor Andrea Pertici, ordinario di Diritto Costituzionale all’università di Pisa e del professor Mario Sylos Labini, ordinario di Politica economica sempre a Pisa.

Tema dell’incontro: Donne e lavoro. L’impatto del Covid sul lavoro della donna. Quali prospettive?. Oltre 335 i professionisti e le socie Soroptimist, da tutta Italia, collegate per questo interessante evento. Tante le tematiche affrontate tra cui: disparità e squilibri di genere; il tema dell’occupazione, le differenze salariali; la discriminazione e gli stereotipi; gli effetti della pandemia: nel breve periodo (crollo domanda servizi, aumento compiti di cura e familiari), mentre nel medio e lungo periodo il ricorso al lavoro in remoto.

Tante le domande poste dai partecipanti in un dibattito acceso e costruttivo che si è protratto per tre ore.

La presidente del Soroptimist club di Lucca, Francesca Molteni, dopo aver salutato le tante partecipanti, ha ricordato che: “Ancora oggi il reddito delle donne è del 35 per cento inferiore rispetto a quello degli uomini di pari impiego lavorativo. Mentre le ragazze, mediamente, sono più rapide nel terminare gli studi, di fatto poi hanno più difficoltà nel trovare lavoro”.

Francesca Molteni ha ribadito inoltre che: “Il successo dell’evento ha superato le aspettative di presenze e tanti sono stati gli spunti di riflessione offerti dai relatori. Quasi 350 i partecipanti ed il risultati importante è stata la presenza di diversi uomini, a conferma che, probabilmente, certi uomini comincino a capire l’importanza che alle donne siano date le stesse opportunità, anche nel mondo del lavoro”.