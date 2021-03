Aci Lucca, sede di Viareggio chiusa per trasloco

Ac Lucca informa che dal pomeriggio di oggi (10 marzo) e fino a lunedì (15 marzo), l’ufficio di Aci Viareggio in via Buonarroti 35 resterà chiuso al pubblico per completare le operazioni di trasferimento nella nuova sede in via Marco Polo 180/B.

Per le urgenze, i soci e i clienti dell’Automobile Club possono rivolgersi agli uffici più vicini che si trovano a Camariore, in piazza XXIX Maggio 5 (0584.981553), a Lido di Camaiore, in viale J.F.Kennedy 1 (0584/82242), a Massarosa, in via Sarzanese Nord, 27, (0584.976065), a Pietrasanta, in via Aurelia km 367 (0584-.70507) e a Querceta, via Fratelli Rosselli 25 (335.6785767).

Per eventuali, ulteriori informazioni: clicca qui.