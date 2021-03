Annullata per la pandemia la fiera del Primo maggio a Fornaci

La pandemia fa cancellare, anche quest’anno, la festa del Primo maggio a Fornaci. A darne comunicazione è il comitato organizzatore.

“Ad un anno di distanza dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia – si spiega – dobbiamo con dolore prendere atto che anche per quest’anno non sarà possibile lo svolgimento della nostra amata manifestazione. E’ stato un anno difficile per tutti e fino a ieri abbiamo sperato di ripartire anche con l’organizzazione della festa, che sicuramente avrebbe significato il ritorno alla normalità ed alle tradizioni che ci hanno accompagnato fino all’inizio della pandemia”.

Infatti il 1° maggio a Fornaci ha sempre rappresentato la prima e più importante manifestazione fieristica della zona ed in quanto tale dava il via allo svolgersi di tutte le altre manifestazioni della Valle del Serchio e ci sarebbe quindi piaciuto che fosse stata la 60a edizione – spiegano gli organizzatori – a dare il segnale del ritorno alla normalità alla quale tutti aspiriamo. Di concerto con l’amministrazione comunale abbiamo però dovuto nostro malgrado prendere atto che non ci sono le garanzie per poter svolgere la manifestazione in sicurezza e siamo quindi costretti a malincuore ad annullarla anche per il 2021″.