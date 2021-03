Imprese, scuola, cultura e riqualificazioni: a Porcari ok in giunta al bilancio di previsione

Un rinnovato sostegno alle attività economiche del territorio più penalizzate dalle chiusure di contrasto al virus, capitoli di bilancio più sostanziosi per la scuola, nuovi programmi culturali in cantiere e la progettazione per riqualificare l’ex scuola delle suore dorotee.

Sono queste alcune tra le voci più importanti del bilancio di previsione del Comune di Porcari, approvato con delibera di giunta ieri (9 marzo), a un anno esatto dal Dpcm che portò al primo lockdown totale. “È un bilancio consapevole dei tempi complessi che stiamo vivendo – commenta l’assessora Roberta Menchetti – ma che non si scoraggia. In piena campagna vaccinale in corso, con una ripresa possibile e ipotizzabile, abbiamo voluto fare ancora la nostra parte per investire nella comunità, in progetti che declinano aspetti diversi della sicurezza, valore che guida la nostra azione amministrativa”.

La delibera di bilancio, che sarà discussa in consiglio comunale a fine mese, rinnova l’attenzione alle attività commerciali e produttive di Porcari. Dopo i 200mila euro stanziati con bando per contributi a fondo perduto lo scorso aprile, a sostegno delle realtà che avevano dovuto sospendere il proprio lavoro per contenere i contagi da coronavirus, e 150mila euro di nuovi ristori comunali resi disponibili lo scorso dicembre, ecco che anche per il 2021 il Comune stanzia 140mila euro di avanzo vincolato per iniziative simili: “Metteremo in campo nuove risorse – dice l’assessora al bilancio Menchetti – per comunicare ancora una volta vicinanza alle attività economiche che rendono il nostro territorio un luogo vivo e sicuro. Ogni saracinesca che si abbassa è un colpo a tutta Porcari e faremo ancora una volta il possibile per impedirlo”.

Nel corso del 2021 sarà bandita anche la gara per l’esecutivo dei lavori di ampliamento alla scuola primaria Orsi – La Pira, con l’obiettivo di procedere a pieno ritmo per arrivare a concludere l’opera entro l’anno. Nel piano triennale 2021-2023, inoltre, è riportato lo step successivo del consolidamento sismico di tutto il complesso. Raddoppiata rispetto allo scorso anno, inoltre, la voce dedicata al servizio di ristorazione scolastica, con uno stanziamento di 500mila euro sia per far fronte alle esigenze di organizzazione emerse con la pandemia, sia per estendere l’opportunità a ulteriori classi. Aggiunge l’assessora Menchetti: “La sicurezza dei bambini e delle bambine, nel prezioso tempo che trascorrono a scuola, è una nostra precisa responsabilità. Un’attenzione iniziata già con la precedente consiliatura e rinnovata ogni anno, per ambienti che favoriscano la relazione e l’apprendimento, belli da vivere, luminosi, sostenibili dal punto di vista energetico. Spazi accoglienti per condividere, nel migliore dei modi, anche il momento educativo del pasto a scuola”.

Quanto alle politiche culturali, è previsto il rinnovo della convenzione con la Fita (federazione italiana teatro amatoriale) di Lucca per la gestione dell’auditorium Cavanis ed è atteso l’esito del bando del Mibact per la rigenerazione dei piccoli comuni Borghi in festival, al quale Porcari ha partecipato con la proposta di un ambizioso Festival del verde – che, in ogni caso, è pronto a partire con un’edizione light finanziata dal Comune. “Gli artisti e gli operatori dello spettacolo hanno vissuto un anno terribile. E tutti noi – dice Menchetti – siamo un po’ più poveri, perché andare a teatro o a un concerto è un bisogno profondo dell’animo umano che non dobbiamo abituarci a vivere come secondario o superfluo. Anche in questo, andamento della pandemia permettendo, faremo la nostra parte”.

Il grande edificio che un tempo ospitava le scuole delle suore dorotee è infine pronto a ospitare nuove funzioni. In bilancio ci sono 15mila euro per la progettazione preliminare di riqualificazione: un primo e importante passo in avanti per rendere concrete le ipotesi di riuso. “L’amministrazione Fornaciari – conclude Menchetti – sta portando avanti una delicata e riservata interlocuzione con il ministero della difesa per avere la presenza di una caserma dell’arma in paese. Nel frattempo lavoriamo per rendere il grande immobile delle dorotee adatto ad accogliere funzioni compatibili anche con il trasferimento di un presidio così atteso dalla cittadinanza”.