Al via gli incontri sul Novecento a cura del museo della grafica di Pisa e Fondazione Ragghianti

Il museo della grafica di Pisa e la fondazione centro studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca presentano un ciclo di incontri su temi e protagonisti della cultura artistica del ventesimo secolo, sottolineando il profondo legame che, nel nome e nell’eredità intellettuale di Carlo Ludovico Ragghianti, lega le due istituzioni.

Curati da Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti e da Alessandro Tosi, direttore del museo della grafica, gli incontri prevedono la partecipazione di autorevoli studiosi che racconteranno, tra pittura e incisione, musica e letteratura, alcune affascinanti storie delle arti del Novecento in Italia.

Inaugura il ciclo l’incontro Giorgio Morandi. I luoghi della vita e dell’arte con Marilena Pasquali, martedì (16 marzo) alle 17.

Marilena Pasquali, storica e critica d’arte, nota studiosa dell’opera morandiana e già fondatrice e direttrice del museo Morandi a Bologna, attualmente presidente del centro studi Giorgio Morandi di Bologna, così come è presidente del comitato per il Catalogo Morandi, sezione specifica del Centro Studi. Organizzati con la collaborazione tecnica di MediaEventi dell’università di Pisa, gli incontri si potranno seguire in diretta streaming e sui canali social delle due istituzioni e dal canale YouTube e nella pagina Facebook di MediaEventi.

Gli altri incontri in programma. Daniela Fonti: Carlo Levi tra arte, politica e letteratura; Martina Corgnati: Echi etruschi nell’arte del Novecento in Italia; Francesco Bosetti: I molti mari di Moses Levy; Paolo Bolpagni: Pittura, scultura, musica, danza e opera d’arte totale nell’Italia di primo ’900; Fabio Benzi: Le piazze d’Italia di Giorgio de Chirico; Luigi Ficacci: Luigi Bartolini: elogio della conchiglia; Alessandro Tosi: Giuseppe Viviani e la fetta del cocomero.