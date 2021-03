A Coreglia ok al regolamento per la commissione pari opportunità

Approvato dal consiglio comunale di Coreglia Antelminelli il regolamento che porterà all’istituzione della commissione comunale pari opportunità. Si tratta di una novità per il Comune, che vuole compiere un altro passo verso la lotta contro le discriminazioni di genere.

Il regolamento definisce compiti, composizione, durata, nomina, decadenza, organi e funzionamento per il corretto svolgimento delle attività della commissione. A breve sarà pubblicato il bando di concorso aperto a tutte le cittadine che vogliono partecipare alle attività della commissione.

“Gli obiettivi – spiega l’assessora alle politiche di genere, Lara Baldacci – della commissione sono quelli di sostenere e promuovere la parità di genere e la valorizzazione della soggettività femminile, che persegua l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza della Costituzione anche attraverso la proposta di interventi che rimuovano ostacoli e difficoltà di ordine sociale economico e culturale che possano costituire un qualunque tipo di discriminazione verso le donne e verso le persone in senso più generale. Per noi è centrale fare attività e iniziative che valorizzino le politiche di genere, coinvolgendo sempre più anche il mondo della scuola”.

Parole di apprezzamento anche dal sindaco, Marco Remaschi, che ringrazia l’assessora Baldacci per l’impegno e per le attività messe in programma sul fronte scuola, educazione e politiche di genere. Temi centrali nell’azione amministrativa di Coreglia.