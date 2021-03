Crescere insieme con mio figlio, al via gli incontri gratuiti

Incontri gratuiti a distanza per i genitori di figli adolescenti. Sono in programma due nuovi cicli a sostegno della genitorialità, grazie al progetto Manchi solo tu di Crea cooperativa sociale, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore Chini-Michelangelo (Lido di Camaiore e Forte dei Marmi) e Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta, con la conduzione della dott.sa Giovanna Tambasco, psicologa dell’età evolutiva e referente della cooperativa sociale EbiCo di Firenze.

Il percorso di sostegno alla genitorialità Crescere insieme con mio figlio si rivolge ai genitori di figli adolescenti (15-17 anni) che frequentano i due istituti e si svolge online, gratuitamente, con tre appuntamenti per ciascuna scuola a partire dal 17 marzo fino al 1° aprile.

Per il Chini-Michelangelo gli incontri sono di mercoledì e per il Don Lazzeri-Stagi di giovedì, dalle ore 17 alle 19.

Già proposto con successo nel 2019 nelle scuole partner del progetto Manchi solo tu a Massarosa, Viareggio e a Camaiore e poi interrotto a marzo 2020 causa pandemia, il percorso fornisce strumenti per conoscere meglio l’età adolescenziale e le capacità genitoriali di ciascuno.

Questo il calendario:

Mercoledì 17 marzo/giovedì 18 marzo: Viaggio nella mente di un adolescente. L’adolescenza è una fase di vita delicata, per comprenderla meglio può essere utile conoscere i cambiamenti tipici di questa fascia d’età e cosa accade nella mente del ragazzo.

Mercoledì 24 marzo/giovedì 25 marzo: Che genitore sei? Riflettere sul proprio stile genitoriale ed essere più consapevoli delle scelte educative.

Mercoledì 31 marzo/Giovedì 1 aprile: Ascolto e comunicazione sono alcuni degli ingredienti utili per gestire una relazione positiva con i propri figli. Sperimentiamoli insieme.

Prenotazione al numero 342 5150567 (anche messaggi whatsapp) o alla mail manchisolotuversilia@gmail.com.

Per info su Manchi solo tu: https://percorsiconibambini.it/manchisolotu