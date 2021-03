Grido d’allarme della Cna: “Bisogna ridefinire il mercato di piazzale Don Baroni”

Il mercato settimanale che si tiene nel piazzale Don Baroni è al centro dell’attenzione della Cna di Lucca. Troppe le assenze, troppe le probabili chiusure ed evidente la crisi del settore. Per la Cna commercio su aree pubbliche è chiaro che “il mercato abbia bisogno di un’idea diversa, sia nel numero, sia nella qualità“. Per questo l’associazione ha chiesto un incontro urgente con l’amministrazione comunale per capire se è possibile pensare ad una ridefinizione del mercato stesso.

“Da diversi mesi – spiega Daniele Michelini, portavoce della categoria – sul mercato si registrano numerose assenze e ciò naturalmente va a discapito della qualità e sistematicità dell’intero mercato. Purtroppo la crisi che sta attraversando il commercio, a causa della pandemia, si fa sentire ormai da un anno e non se ne vede la fine. Molte sono le aziende che sono entrate in crisi e che hanno chiuso o stanno per chiudere i battenti. Le numerose assenze sul mercato sono sicuramente dovute al perdurare di questa crisi”.

“Proprio per questo chiediamo un confronto aperto al Comune – continua Michelini – al fine di capire quanti di questi ambulanti hanno effettivamente cessato e se è possibile pensare ad una ridefinizione del mercato stesso, in termini di numeri e disposizione. Se molti hanno cessato è inutile tirare avanti alla giornata e perdurare in una situazione divenuta insostenibile”.

Per Cna sarebbe anche importante iniziare una campagna di promozione e pubblicazione al fine di valorizzare l’intera area, come spiega lo stesso Michelini: “il piazzale don Baroni potrebbe essere visto come una zona di sviluppo e riqualificazione urbana, nel cui ambito realizzare iniziative culturali, sportive e commerciali. Ci rendiamo disponibili ad un confronto allargato a tutti gli operatori e all’amministrazione”.