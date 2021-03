Riapre dopo la pausa invernale la gelateria De’ Coltelli

Si inaugura sabato (13 marzo) la stagione 2021 della Gelateria De’Coltelli: il locale di via San Paolino riapre le porte dopo l’abituale “letargo” invernale.

“Si riparte – dicono dalla gelateria – con grande speranza e voglia di esserci in un territorio orfano di turisti e del pubblico di prossimità. Dopo un 2020 disastroso per tutto il settore della ristorazione, la gelateria ha deciso di investire con ancora più forza sul territorio, sulle persone e sulla sostenibilità: ha lavorato per migliorare l’offerta e il servizio, valorizzando e facendosi interprete delle grandi eccellenze del territorio (dallo zafferano di San Miniato al pinolo di San Rossore, dalla farina di castagne dell’Appennino Pistoiese agli oli essenziali della Val di Cecina); ha investito sull’ambiente – da tre anni lavora sul vuoto a rendere incentivandolo con uno sconto sull’acquisto successivo e lavorando esclusivamente con imballaggi compostabili – e ha studiato con i dipendenti soluzioni alternative per mantenere tutti i posti di lavoro, come quella della produzione interna di creme spalmabili naturali, la vendita online, e l’idea, ancora in gestazione, di realizzare delle box per riprodurre in casa le ricette della tradizione toscana“.

“Il 2020 è stato per noi – ha dichiarato il patron della gelateria Gianfrancesco Cutelli – anche l’anno dei furti e degli atti vandalici, ma abbiamo voluto reagire con la stessa leggerezza che caratterizza il rituale del gelato: quest’anno più che mai desideriamo entrare metaforicamente nelle case delle persone e portare un po’ di sollievo e refrigerio ad una situazione che per molti è diventata insostenibile”.

Riconosciuta negli anni come migliore gelateria italiana, in vetta da sempre alle classifiche del Gambero Rosso, pluripremiata ai migliori concorsi di gelateria, la De’ Coltelli torna a addolcire la città di Lucca con la voglia di sperimentare, di fare sempre meglio e con la solita attenzione maniacale al singolo ingrediente, per realizzare quel gelato semplice e genuino che l’ha resa negli anni un’ambasciatrice della Toscana nel mondo.