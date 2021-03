Vandali al Sibolla, Marchetti e Fagni: “Il Comune promuoveva il sito proiettando film horror”

“Mentre condanniamo l’episodio vandalico che ha riguardato il Sibolla, oasi naturalistica della quale si sente parlare spesso ma in modo disinformato, registriamo ancora una volta uno scivolone mediatico e anche sostanziale della giunta D’Ambrosio, che continua in questa eterna ricerca di inesistenti colpe di chi ha amministrato prima di loro, invece di portare a compimento qualcosa”. Così i consiglieri comunali di Altopascio, Maurizio Marchetti e Francesco Fagni.

“Chi ha devastato il casottino del Sibolla – dicono – che peraltro abbiamo fatto noi in collaborazione con la Provincia di Lucca, non ha certamente a cuore Altopascio e le sue bellezze, fra le quali rientra a pieno titolo questa espressione vivente dell’evoluzione del sistema naturalistico e della biodiversità, ma anche chi amministra il paese da cinque anni sembra interessarsi a questo biotopo solo in prossimità delle elezioni o per interventi fuori luogo. Non crediamo, infatti, che possa classificarsi come azione importante e efficace la proiezione di film horror o simili nel parco del Sibolla oppure l’organizzazione di feste autoreferenziali con esponenti politici, come è accaduto“.

“Poi c’è la solita lagna della ricerca di dare le colpe a noi – proseguono Fagni e Marchetti – che abbiamo amministrato Altopascio per tanti anni. Solito schema: si dice e non si dice, si cerca di alludere per indurre lettori distratti a pensare che davvero ci sia stato degrado e abbandono, prima di loro. Ma D’Ambrosio e compagnia illuminata la conoscono la storia del Sibolla? Lo sanno che insiste in buona parte su un terreno privato e che, in ogni caso, era di competenza provinciale e regionale, che se lo sono rimpallato più volte?”.

“I 30mila euro che hanno ricevuto a cosa sono serviti? L’impianto di sorveglianza, a quanto dicono loro stessi, è stato facilmente neutralizzato, mentre, per il resto rimangono delle feste con i politici Pd, perché nient’altro è successo – concludono – Un po’ come i Comics, che grazie a loro sarebbero dovuti sbarcare a Altopascio ma che non si sono mai visti, nemmeno grazie a un misero banco di fumetti usati. Il loro modo di procedere è questo: annunci, attribuzioni di colpe che non esistono, incapacità di fare. Fino a che sono stati opposizione, hanno spiegato a tutti che era un modo di amministrare sbagliato e che loro avrebbero fatto meglio. Visti all’opera, ognuno può giudicare da solo”.