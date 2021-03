Buoni spesa, sono 669 le famiglie che otterranno la seconda tranche

Sono 669 le famiglie che hanno risposto al secondo avviso pubblicato il 3 febbraio scorso e otterranno così i buoni spesa. In un anno, da quando è iniziata l’emergenza legata alla pandemia, l’amministrazione comunale ha distribuito 940 mila euro e 4229 buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità.

E’ stata infatti pubblicata stamani (12 marzo) all’albo pretorio online la nuova graduatoria per l’attribuzione dei buoni spesa alimentari. L’amministrazione comunale ha utilizzato lo strumento dell’avviso pubblico per l’attribuzione della seconda tranche di finanziamento di 470 mila euro, erogata dal Governo a favore delle famiglie e dei singoli cittadini che hanno visto peggiorare la loro situazione economica a causa del perdurare della pandemia. Con il primo avviso, chiuso lo scorso 15 dicembre, sono stati attributi 240 mila euro a 853 nuclei familiari.

Per questo secondo bando, che si è chiuso il 10 febbraio, sono state ammesse in graduatoria 669 famiglie e tutte riceveranno il buono spesa, che verrà attribuito sulla base del numero dei componenti del nucleo: 200 euro per quelli composti da 1 a 2 persone; 300 euro per le famiglie composte da 3 a 4 persone e 400 euro per i nuclei più numerosi.

“Proseguono gli interventi – spiega l’assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli – a supporto di persone e famiglie che per gli effetti gravissimi della pandemia si sono trovate di colpo a non poter più contare su entrate economiche indispensabili. In un anno, dal primo lockdown nazionale, il Comune di Lucca ha distribuito 940.000 euro, di cui 140 mila alle associazioni del terzo settore per l’acquisto di pacchi alimentari, e un totale di 4229 buoni spesa, che sono serviti alle famiglie lucchesi ad acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Poiché l’emergenza pandemica e quella economica collegata perdura tuttora, attraverso i nostri canali istituzionali chiederemo al Governo di mettere in campo ulteriori disponibilità finanziare per attuare una nuova fase dell’intervento”.

La distribuzione dei nuovi buoni spesa alle famiglie sarà effettuata alla casermetta San Paolino dal 22 al 29 marzo, nei giorni e negli orari indicati a fianco di ciascun nominativo inserito nella graduatoria. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0583 442676, 0583 442895 o 0583 442153, oppure scrivere a infobuonispesa@comune.lucca.it.