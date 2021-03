Covid, a Forte dei Marmi palestre a cielo aperto

Palestre a cielo aperto a Forte dei Marmi.

L’amministrazione Comunale, a sostegno del mondo dello sport, mette a disposizione gratuitamente alle associazioni sportive e le palestre del territorio comunale, aree pubbliche e impianti sportivi all’aperto.

Forte dei Marmi si attiva a sostegno dello sport. “L’approssimarsi della stagione primaverile – spiega il consigliere allo Sport Alberto Mattugini – rappresenta il momento migliore per mettere in campo provvedimenti che possano incentivare una seppur minima ripresa delle attività sportive e lo svolgimento dell’esercizio fisico in sicurezza, sottolineandone la fondamentale funzione sociale ed il ruolo insostituibile ai fini del benessere psicofisico delle persone. L’emergenza sanitaria da Covid-19, chiudendo palestre e piscine, bloccando tutte le attività sportive, ha purtroppo tolto anche questa possibilità, oltre a creare notevoli problemi a tutti gli operatori del settore”.

E’ per questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di offrire la possibilità alle associazioni sportive e palestre aventi sede nel territorio comunale, di svolgere la propria attività sportiva all’interno delle aree pubbliche o degli impianti sportivi all’aperto, precisamente all’interno del Percorso vita e del Parco di via Raffaelli, campo da gioco dello Stadio Necchi – Balloni e dell’Aliboni e nell’area verde del Palasport, adeguandosi alle norme del dpcm dello scorso 14 gennaio, che prevede di poter svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale,

Per poter usufruire di questa possibilità è necessario che le singole società sportive e, per esse, i responsabili degli allenamenti, garantiscano il rispetto delle disposizioni anticontagio dettate da Governo e Regione e delle linee guida stabilite dal ministero dello sport, dal Coni o dalle Federazioni sportive, gestendo gli appuntamenti per gruppi, evitando sovrapposizioni in entrata ed uscita, maneggiando le attrezzature con guanti e prodotti sanificanti, mantenendo il distanziamento interpersonale di sicurezza.

Per manifestare l’interesse verso l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, e’ possibile contattare l’ufficio sport del Comune 0584 – 280264/221 o inviare una mail a sport@comunefdm.it.

“Ci troviamo purtroppo di fronte ad una situazione di instabilità – conclude Mattugini – che potrebbe far variare il colore della nostra zona da un giorno all’altro. Iinizieremo a raccogliere le adesioni con la speranza sia di poter contribuire al benessere psicofisico dei nostri concittadini sia di riuscire ad aiutare le attività sportive del territorio.”