Covid: pulite e sanificate le scalinate della Chiesa di S. Agostino e del Sagrato del Duomo

Dopo la scalinata della Chiesta di S. Agostino, è stato il turno del Sagrato del Duomo. Intervento di pulizia straordinaria per le scalinate in marmo che si affacciano su Piazza Duomo. La differenza tra il prima ed il dopo è lampante. Le scalinate sono tornate bianchissime e luccicanti.

Non si tratta solo un’azione estetica, ma in particolare di pulizia e sanificazione di quelle che sono vere e proprie sedute naturali. Il piano di pulizia dei marmi cittadini voluto dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti proseguirà anche nelle prossime settimane ed interesserà le sedute di via San Francesco.