Nasce lo sportello on line per il lavoro del Comune di Lucca

Apre il nuovo sportello on line per il lavoro del Comune di Lucca: uno strumento di intervento diretto nel campo delle politiche attive del lavoro. L’obiettivo è sostenere le persone favorendo l’incontro tra domanda e offerta e operare in collaborazione con gli altri servizi del territorio già esistenti.

Possono rivolgersi allo sportello comunale per il lavoro tutte le persone residenti o domiciliate nel territorio del Comune di Lucca, in ricerca di occupazione o che desiderano trovare un nuovo lavoro con una consulenza personalizzata, per sviluppare il proprio progetto formativo e professionale.

Lo sportello lavoro opera completamente on line su piattaforma Zoom, previa prenotazione e appuntamento, tramite la pagina web dedicata (accessibile dal portale dell’amministrazione comunale www.comune.lucca.it ) oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: sportellolavoro@comune.lucca.it

“Il Comune da oggi offre un servizio in più, in un settore particolarmente delicato soprattutto in questo lungo periodo di emergenza sanitaria che ha avuto gravi ripercussioni sull’economia – afferma il consigliere comunale con delega al lavoro Roberto Guidotti – si tratta di un progetto che farà rete con gli altri servizi del territorio e offrirà un volto familiare in grado di ascoltare e indirizzare chi ha bisogno di orientamento, un’operatrice dedicata che metterà a disposizione la propria competenza per quello che riguarda il mercato del lavoro ma anche tutto quanto serve a favore l’accrescimento delle competenze personali”.