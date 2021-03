“Per mano”, lunedì nuovo appuntamento on line per conoscere il mondo dei manicomi

Ancora un importante appuntamento con il ciclo di incontri on line, che raccontano storie di persone che hanno passato parte della loro vita negli ospedali psichiatrici.

Lunedì (15 marzo) alle 17,30, Per mano torna a tenere viva la memoria con un nuovo incontro on line, a cui sarà possibile accedere tramite donazione sulla raccolta fondi avviata da Giacomo Doni, ideatore della rassegna e blogger, impegnato nella tutela della storia manicomiale. Parte di quanto raccolto sarà devoluto a sostegno degli “attori della memoria”.

Protagoniste saranno le felici esperienze lucchesi nel campo del reinserimento psicosociale, tramite gli affidi, sulle orme di Mario Tobino. Al centro di questo emozionante incontro le testimonianze degli affidatari, di Lucca e Torino, che ospitano in famiglia pazienti provenienti dall’ospedale psichiatrico e da strutture residenziali.

L’esperienza degli inserimenti eterofamiliari psichiatrici, comunemente definiti come affidi, rappresentano un golden standard della esperienza riabilitativa lucchese, che vanta una lunga storia di grande interesse umano oltre che scientifico verso la malattia mentale. Un’esperienza pilota, poi riprodotta in tante realtà del nostro paese sulla base nell’esempio lucchese. Gli operatori del Centro di salute mentale di Lucca saranno presenti insieme ai colleghi torinesi per illustrarci alcuni aspetti di questa ancora innovativa pratica di cura e riabilitazione psichiatrica.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Fondazione Mario Tobino e della Società medico chirurgica lucchese.