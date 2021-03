Covid, nella Viareggio deserta per la zona rossa oggi 52 nuovi contagi

Domenica in zona rossa a Viareggio, e strade deserte. In Passeggiata, sui viali a mare, ma anche nelle periferie, frazione pucciniana inclusa, la polizia municipale e tutte le altre forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, per il rispetto delle restrizioni imposte dalla zona rossa.

In città si sono registrati, oggi (14 marzo) altri 52 nuovi contagi.

“All’ospedale Versilia – precisa il sindaco Giorgio Del Ghingaro – i ricoveri sono in aumento, 7 nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 90 i pazienti, di cui 69 nel livello 2, 11 in terapia intensiva e 10 in riabilitazione. Sei i posti letto aggiunti, ad ora neabbiamo 10 disponibili”.