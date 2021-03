Scannerini: “Via delle Ville, troppi pericoli per l’alta velocità”

“Forza Italia ha presentato lo scorso febbraio, una mozione che analizza la qualità della vita dei residenti di via delle Ville e via Villa Fontana e che si pone come obiettivo, quello di trovare adeguate soluzioni alle numerose criticità che interessano tale luogo. È indubbio che questa via soffra il passaggio di veicoli ad alta velocità che, spesso e volentieri, viaggiano ben oltre il limite dei 50 km/h”. A dirlo è il consigliere provinciale e consigliere comunale azzurro a Capannori, Matteo Scannerini.

“Teniamo conto del fatto che sono presenti lungo il tragitto parchi gioco, campo da calcetto e chiesa di San Colombano. Luoghi che sono centri di aggregazione e quindi sono frequentati da ragazzi e famiglie. L’alta velocità può porli in pericolo – afferma -. Da segnalare poi il gran traffico di mezzi pesanti, specialmente ad uso commerciale, che interessa particolarmente via delle ville, nonostante sia strutturalmente e urbanisticamente palesemente inadeguata. Se poi arriviamo al tratto tra la rotatoria incrocio di via Nuova, via delle Vile e Via delle sane vecchie e via Villa Fontana, vediamo che qui si sono verificati in numerosi incidenti, anche con esiti mortali. La causa? Sempre l’eccessiva velocità. Sono presenti dossi lungo il tragitto, ma sono distanti dal centro abitato e poco utili allo scopo dissuasivo”.

“Un’altra piaga della zona – aggiunge – è l’inquinamento acustico e dell’aria. Questa situazione è in contrasto con due delibere di giunta, del 2007 e del 2010, che si ponevano come obbiettivo, quello di ridurre l’impatto di questi due fattori. Ecco perché, il gruppo Forza Italia, chiede al comune di prendere in mano la situazione. È necessario potenziare i controlli di polizia municipale. Servono poi dissuasori di velocità in prossimità dei centri abitati. Inoltre, sarebbe opportuno interdire il traffico dei mezzi pesanti e regolamentare il passaggio di quelli commerciali leggeri fra le località di Faccina e quella di Rimortoli. Tale operazione non causerebbe problemi in quanto esistono altre vie più indicate a questo tipo di traffico, in grado di servire la zona Segromigno/Piaggiori. Infine, per ultima ma non ultima cosa, come nella maggior parte delle strade comunali a Capannori, è necessario eseguire una adeguata manutenzione del Manto Stradale. Se possibile istallando l’apposito asfalto assorbi rumore”.