Circa quindici sacchi neri pieni di rifiuti e rottami tra i quali anche ruote e una vecchia griglia. E’ questo il risultato della mattinata di pulizia che l’associazione Plastic Free Odv Onlus, sezione di Borgo a Mozzano, ha compiuto lungo il Parco fluviale da via della Macchia fino a dopo lo spazio dedicato al tiro alla forma.

Circa due ore di ricerche e raccolta, culminati poi con l’intervento degli operatori di Sistema Ambiente che hanno portato via il materiale raccolto. Il gruppo di volontari, composto prevalentemente da studenti e appassionati escursionisti, era alla prima uscita pubblica. La sezione fa parte della Plastic free Odv onlus, un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della dispersione della plastica, in particolare quella monouso, nell’ambiente e nelle acque. Nata come realtà digitale, nel primo anno ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 550 referenti in tutta Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione impegnata su questo fronte.

Plastic Free porta avanti progetti che vanno dalla raccolta dei detriti e dei materiali abbandonati sulle spiagge, nei centri urbani, nei parchi al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic free walk al Plastic free diving. Per segnalare a Sistema Ambiente rifiuti abbandonati e discariche a cielo aperto è possibile scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram o al numero WhatsApp 333 6126757, oppure utilizzare il portale Ambiente sistemato o la App Junker.