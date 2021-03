Casa del Lupo, Ceccarelli (Moderati e Popolari): “Si coprano le vasche del digestore”

“Finalmente dopo anni di attesa è in corso un attesissimo intervento dal costo di oltre 12 milioni di euro al depuratore di Casa del Lupo, posto come noto nel Comune di Porcari ma in adiacenza al confine con Capannori, che prevede il completo ammodernamento della linea acque ed il suo potenziamento”. Così il consigliere comunale dei Moderati e Popolari di Capannori, Gaetano Ceccarelli.

“Per l’esecuzione di tale opera – spiuega – stata a suo tempo espletata apposita gara conclusasi con l’aggiudicazione dei lavori per un importo complessivo inferiore di circa 4 milioni di euro, rispetto alla base di gara. Premesso tutto ciò, va però ricordato ancora che nella zona centrale del Comune di Capannori ed in particolare nelle frazioni di Paganico, Tassignano e Colognora, moltissimi residenti in più occasioni hanno lamentato e lamentano la percezione di odori sgradevoli e talvolta nauseabondi, provenienti dalla zona dove insiste il depuratore di Casa del Lupo, che probabilmente non è l’unica fonte di emissioni odorigene ma sicuramente vi contribuisce. Pertanto, ritengo che vada colta l’occasione per intervenire con la copertura delle vasche dei digestori, visto che sono in corso lavori di potenziamento ed ammodernamento del depuratore, utilizzando i consistenti risparmi di spesa conseguiti con la citata gara”.

“A tal proposito – conclude – ho presentato un interpellanza al sindaco di Capannori Luca Menesini che ha sempre manifestato una concreta attenzione alla problematica, affinché si adoperi opportunamente con la società partecipata Aquapur di cui il Comune di Capannori è socio di maggioranza relativa, per inserire tra i lavori in corso di esecuzione come opera prioritaria aggiuntiva anche la copertura delle vasche dei digestori primari del depuratore di Casa del Lupo, eliminando così le emissioni odorigene”.