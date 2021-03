“Non servono le decennali promesse ma un intervento rapido e risolutivo”. E’ questo il commento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Matteo Petrini dopo diversi sopralluoghi al cimitero di Matraia.

“Nelle scorse settimane, invitati da alcuni residenti della frazione, ci siamo recati più volte al cimitero di Matraia per constatarne le condizioni – racconta Petrini -. Gli abitanti della frazione, infatti, da anni chiedono una maggiore manutenzione di quello che è uno dei cimiteri principali della zona nord del nostro comune. Una volta giunti sul posto, in effetti, la situazione risultava proprio come ci era stata descritta: un cimitero con mille problematiche che vanno dai fili elettrici scoperti al cedimento del terreno”.

“Il cimitero è infatti interessato da un cedimento del terreno che ha provocato, nel tempo, l’apertura di molte tombe – va avanti Petrini -. Questo cedimento va ad aggiungersi poi alle infiltrazioni d’acqua nelle colombaie, che oltre ad aver compromesso la struttura muraria, causa l’apertura delle stesse e la fuoriuscita di sgradevoli odori soprattutto nei mesi estivi. All’interno del cimitero sono poi presenti numerosi cumuli di macerie e lastre di marmo e granito abbandonate a se stesse, spesso con ancora i nomi ben leggibili. Insomma, una situazione al limite dell’indecenza attorno alla quale non possono bastare le solite promesse scevre da tempi certi di intervento. Abbiamo presentato un’interrogazione in consiglio comunale nei prossimi giorni saremo nuovamente a Matraia per continuare a seguire la vicenda”.