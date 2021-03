Emergenza Coronavirus, a Forte dei Marmi 11mila euro in buoni spesa

A Forte dei Marmi altri 11mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà: al via il 18 marzo la presentazione delle domande per accedere alla terza erogazione dei buoni spesa.

L’amministrazione comunale si prepara ad erogare la terza tranche di contributi destinati ai nuclei familiari in maggiore difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

Le domande dovranno obbligatoriamente pervenire al Comune entro venerdì 26 marzo, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del comune allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva, tramite posta elettronica.

In casi eccezionali di nuclei che siano nella oggettiva impossibilità di inviare per mail la domanda, gli interessati potranno prendere appuntamento telefonando al numero 0584-280262 per ottenere assistenza nella compilazione della domanda e per la consegna a mano all’ufficio protocollo. Non sarà possibile presentarsi all’ufficio servizi sociali senza appuntamento. Le domande incomplete, mancanti dell’allegato o non leggibili, non saranno ammesse.

“Con questa terza erogazione di piega Simona Seveso, assessore alle politiche sociali e salute – l’amministrazione mette a disposizione altri 11mila euro per continuare a sostenere i nuclei familiari residenti a Forte dei Marmi che si trovano, a causa dell’attuale emergenza da Coronavirus, in una condizione di svantaggio tale da non consentire un adeguato approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità.”