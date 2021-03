Viareggio zona rossa, Lega: “Se il resto della Versilia rimane arancione qualcosa non torna”

“Se solo pochi giorni fa sia Viareggio che Camaiore, ma non solo, avevano numeri superiori alla fatidica soglia dei 250 e oggi la nostra città è rossa e il resto della Versilia rimane in zona arancione, è evidente che qualcosa non torna. E’ stato bravo il sindaco Del Dotto a difendere la zona arancione per Camaiore, o il sindaco Del Ghingaro a chiedere con forza la zona rossa per Viareggio?”. E’ questo l’interrogativo del gruppo consiliare della Lega Viareggio.

“E qui la faccenda supera la connotazione sanitaria e assume i contorni di quella politica, una differenza che ai cittadini viareggini non è sfuggita, perché alla fine i primi a rimetterci sono loro insieme ai commercianti costretti alla chiusura – prosegue la nota della Lega -. Nessuno dimentica infatti che un mese fa, appena prima dell’aumento vertiginoso dei numeri, mentre le voci su focolai e situazioni a rischio correvano veloci, proprio il sindaco Del Ghingaro si affannava ad etichettarle come ‘falsi allarmismi’ e attaccare chi le metteva in giro. Peccato che poi i fatti abbiano dimostrato il contrario, lasciando in molti il dubbio che se certe voci fossero state almeno verificate e non denigrate, se si fosse intervenuti quindi per tempo, magari non saremmo arrivati a questo punto. Ed ecco che alle responsabilità individuali di tanti concittadini si accompagna una responsabilità politica dell’amministrazione: il problema è stato sottovalutato o non si è voluti intervenire?”.

“Il sindaco di Viareggio è l’unico ad averci capito qualcosa o dietro questo impuntarsi per la zona rossa c’è un semplicissimo disegno politico per nascondere falle ed errori di gestione della città e della diffusione del Covid? – si chiede ancora il gruppo consiliare -. E sia chiaro, non ci facciamo ingannare da operazioni spot come la sanificazione di strade, piazze e marciapiedi, peraltro sconsigliate dalla stessa Oms, con soldi che potrebbero essere usati per altro, a partire dal sostegno alle sempre più numerose famiglie viareggine e torrelaghesi in difficoltà”.

“Perché deve essere chiaro – conclude la nota – come cittadini e consiglieri di minoranza attendiamo ancora una spiegazione da parte di questa amministrazione sulla vicenda dei focolai che hanno portato al picco dei contagi, usato poi per rinchiudere nuovamente i cittadini in casa, così magari evitano di vedere le vergognose toppe messe in piazza Mazzini al posto dei cordoli di travertino, una grande visione di bellezza, non c’è che dire”.