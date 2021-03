Ad Altopascio torna la ‘Pasqua sospesa’: oltre 60 i punti vendita partner dell’iniziativa

Uova di Pasqua ma anche giochi, libri, vestiti o braccialetti, una pizza o una colazione, un servizio per la persona. Tutto può diventare una Pasqua Sospesa. Fino a venerdì 2 aprile compreso, infatti, negli oltre 60 punti vendita partner dell’iniziativa, sia nel capoluogo che nelle frazioni, e che esporranno l’omonima locandina, i cittadini avranno la possibilità di acquistare e lasciare doni di qualsiasi tipo. I pacchetti saranno poi raccolti e dati ai volontari Caritas, che li distribuiranno alle famiglie in difficoltà economica del territorio.

Dopo il successo del Regalo sospeso e della Calza sospesa, torna infatti l’iniziativa, promossa dall’amministrazione D’Ambrosio d’accordo con il Centro commerciale naturale di Altopascio, il Centro commerciale naturale di Spianate e i commercianti di Marginone e Badia Pozzeveri e con la collaborazione dei gruppi Caritas del centro e delle frazioni, per fare un regalo ai bambini e alle famiglie che hanno più bisogno, in questo momento di difficoltà.

“Quest’anno ogni nostra certezza ha vacillato, il nostro mondo, le nostre abitudini sono stati messi a dura prova – spiegano la sindaca Sara D’Ambrosio, l’assessore al commercio Adamo La Vigna e l’assessora al sociale Ilaria Sorini -. Ma in questa oscurità, la gentilezza e l’umanità hanno trovato la forza di farsi strada e generare luce. Ecco come si spiega il successo della doppia iniziativa del Regalo e della Calza sospesi. Ecco come si spiega la volontà di riproporre un intervento simile anche per Pasqua: piccoli gesti che consentiranno a tante famiglie in difficoltà economica di Altopascio di ricevere un regalo per Pasqua e di farlo trovare ai propri bambini. E per questo vogliamo dire grazie ai commercianti, ai cittadini, ai gruppi Caritas del territorio”.

I negozi che aderiscono all’iniziativa

A Badia Pozzeveri sono: Farmacia Comunale, Immagine Donna Parrucchiere e MìBar. A Spianate aderiscono invece Bar Tropical, A. Tea Piante e Fiori, Calzature Roberta, Alimentari Megaro, Agriturismo L’Apiscampo, I. Elle Abbigliamento, Dorella Cutini Estetica e Acconciature, Gelateria yogurteria Cuore di Panna, L’Angolo della pizza, La Taverna del Riccio, Farmacia Baldacci, La Cialderia, Gastronomia macelleria Le Spianate.

Ad Altopascio partecipano all’iniziativa: Alimentari Mandroni, Crazy Sport, Casa della Lana, Pizzeria La Torre, Idee per la Testa, S&L. Parrucchieri, Mimì&Cocò Kids, Idee Fiorite, Pasticceria Montanelli, La Dogana, Ki Come Te, I Modigliani Parrucchieri, Agraria Fontana, Gioielleria Reggiani, Hair Line Parrucchiera, Macelleria Buti, Ottica Vannini, Cartolibreria Daniela/Libreria Mondadori, UnderColorsOfBenetton, Du Caffè Store, Bar Pasticceria MilleVoglie, Ottica Bonini, Riccardo Corredi, Barbiere Pieretti, Farmacia Tonini, Profumeria La Fenice, Erboristeria del Benessere, Parrucchiera Fabiola, Calzature Nincheri, Fashion Abbigliamento, Franchi Parrucchieri, Pizzeria L’Oliva, Zoofollia, Carta e Penna, Gelateria Franca, La Giostra abbigliamento per bambini. Infine a Marginone: La bottega del Marginone, Pasticceria Mimosa, Macelleria Satti, Mami’s Parrucchieri, Il Ragno d’oro Ristorante, Parrucchiera Viviana.

Gli esercizi commerciali interessati ad aderire possono scrivere all’assessore al commercio Adamo La Vigna all’indirizzo a.lavigna@comune.altopascio.lu.it.