Piazza Aldo Moro a Capannori, Zappia (Lega): “2,5 milioni per uno spazio spoglio e senza parcheggi”

Fa ancora discutere la piazza realizzata davanti al municipio di Capannori, inaugurata nel maggio 2019, alla scadenza del mandato elettorale del sindaco Menesini.

Ad intervenire sulla questione è il consigliere comunale di opposizione Bruno Zappia in forza alla Lega. “La piazza – dice Zappia – inaugurata in fretta e furia, alla scadenza del mandato elettorale, non è adeguatamente terminata, non esiste una delimitazione, tanto che le auto rischiano di finire in mezzo alla pavimentazione. Lo testimoniano i contenitori delle aiuole ormai semidistrutti. Una piazza spoglia, priva di decoro, fredda e senza alcun riparo in inverno e caldissima in estate. Non ci sono alberi, e quelli appena trapiantati sono troppo piccoli per apportare il necessario refrigerio. Non ci sono panchine a sufficienza, e quello che c’è di peggio è l’assenza totale di parcheggi. Gli unici stalli rimasti a fianco del palazzo comunale vengono interamente occupati dai dipendenti che si recano al lavoro. Non esistono altri parcheggi, anzi, sono stati tolti anche quelli situati di fronte al municipio. La carreggiata si è ristretta per la realizzazione di una rotonda provvisoria e di una pista ciclabile, la strada è ora pericolosa“.

“Inoltre – incalza il consigliere Zappia – l’assenza di parcheggi mette in difficoltà il mercato settimanale, ormai frequentato davvero da pochissimi cittadini proprio a causa della totale assenza di posti auto. Ricordo alla giunta e all’amministrazione comunale che quello spazio che doveva essere messo a disposizione dei cittadini per il tempo libero, per ritrovarsi con gli amici, e che, doveva ospitare il mercato è costato 2,5 milioni di euro. Manca ancora la rete wi-fi tanto proclamata, l’erba nelle aiuole non esiste, e soltanto da poco è stato installato l’impianto idrico. La nuova piazza doveva prevedere la messa in posa di camelie, olivi, centinaia di cespugli, siepi e rampicanti, e invece ci troviamo di fronte ad uno spazio spoglio e trascurato, che necessita non solo di essere mantenuto, ma anche terminato, un vero e proprio cantiere a cielo aperto a distanza di ben due anni e che toglie respiro alle decine di ambulanti già fortemente sacrificati a causa della pandemia”.