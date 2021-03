Sospensione del ticket bus prorogata fino alla fine del 2021

Nuova proroga per la sospensione del pagamento del ticket da parte dei bus turistici che arrivano a Lucca.

La misura, adottata questa mattina (16 marzo) dalla giunta Tambellini, intende fornire un ulteriore sostegno al sistema economico legato al turismo. L’amministrazione comunale aveva infatti sospeso una prima volta il pagamento della tariffa per l’accesso e il transito dei bus turistici, dall’1 giugno al 31 dicembre scorsi, nell’ambito della manovra complessiva Lucca riparte. Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, una prima proroga dell’esenzione era stata stabilita a partire dall’1 gennaio 31 marzo 2021. Con questa nuova proroga, i bus turistici saranno esentati dal pagamento del ticket fino al 31 dicembre di quest’anno.

“Considerata la situazione di crisi perdurante legata all’emergenza sanitaria – spiega l’assessore al turismo Stefano Ragghianti – questo provvedimento intende proseguire nel sostegno al settore turistico. Il prolungamento della sospensione del ticket per i bus che arrivano nella nostra città fino alla fine dell’anno consentirà inoltre agli operatori nazionali e internazionali di programmare per tempo le loro attività”.

L’adozione di questa misura comporterà una potenziale minore entrata per il bilancio che è quantificabile in 500.000 euro. La stessa somma potrà trovare un’adeguata compensazione nell’applicazione dell’avanzo derivante dai fondi trasferiti dallo Stato a ristoro delle minori entrate causate dagli effetti della pandemia, versati al Comune nel dicembre 2020 e non utilizzati entro il termine dell’esercizio. Parte di questi fondi è già stata applicata al Bilancio, ma una quota è confluita nel risultato di esercizio e potrà essere utilizzata per il finanziamento della spesa 2021, dopo l’approvazione del Rendiconto della gestione 2020.