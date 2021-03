Vcs: “Ex Manifattura, si attinga a fondi europei o regionali”

“Siamo veramente allibiti da questo modo di procedere dell’amministrazione Tambellini e delle varie associazioni di categoria. Il mantra è lo stesso per tutti: se si perde questa occasione la ex Manifattura rimarrà per sempre un rudere, ignorando il fatto che di affaristi che prenderebbero gratis 18.000 metri quadrati di stabili in centro storico è piena l’Italia”. A dirlo è il comitato Vivere il Centro storico.

“Le amministrazioni degne di questo nome, mai come adesso, non hanno alcuna difficoltà ad attingere a fondi europei nazionali e finanche regionali. L’ ultimo è quello che concede 30 milioni ai capoluoghi di provincia come Lucca. Soldi che ci consentirebbero di dotare Lucca di scuole, luoghi per attività sociali e di intrattenimento, ma che volutamente l’amministrazione ignora. Dall’altro lato le associazioni di categoria che sponsorizzano un progetto senza avanzare valide motivazioni e che sottrae ai lucchesi uno stabile di 18.000 metri quadrati ai lucchesi e un parcheggio che rende 1,3 milioni all’anno. Non siamo esperti giuristi, ma se questo non è un danno erariale è sicuramente una ingiustificabile sottrazione di beni alla collettività, il che non è meno grave”.

“Sicuramente – conclude Vcs – regalare un bene perché non si è capaci di metterci le mani è più facile che lavorarci sopra, ma questo non è giustificabile. Se uno non è capace di fare una cosa che si metta da parte e lasci fare a chi fra un anno prenderà il governo della città e quanto meno attivi da subito quei processi partecipativi previsti dalle legge”.