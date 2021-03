Villa Basilica-Capornano, al via i lavori alla viabilità

Ammonta a 250 mila euro la cifra stanziata dalla Regione Toscana per la realizzazione degli interventi di ripristino della viabilità che collega la frazione di Capornano al centro di Villa Basilica.

La strada era stata chiusa a fine anno a causa di uno smottamento, che aveva di fatto impedito la circolazione: gli uffici tecnici si erano subito attivati per mettere in sicurezza il tratto nei pressi del cimitero, in località Rio e creare una viabilità alternativa per non isolare i residenti. Il progetto esecutivo è stato poi caricato sulla piattaforma regionale per ottenere il finanziamento, concesso proprio pochi giorni fa.

“Questo è un risultato importante per l’amministrazione comunale. – commenta il vice sindaco Giordano Ballini – Abbiamo lavorato a pieno ritmo per la sistemazione del versante ceduto e limitare il più possibile i disagi per i cittadini. Si tratta di un lavoro significativo, che migliorerà notevolmente il grado di sicurezza di una strada fondamentale per il nostro territorio”.

I lavori sulla strada Villa Basilica-Capornano consisteranno nel consolidamento del versante franato, attraverso l’installazione di micropali nel terreno. Un’opera di bioingegneria e di bioedilizia, a ridotto impatto ambientale ed ecosostenibile, poiché saranno utilizzati supporti in legno. Oltre all’intervento sul tratto dove si è verificato lo smottamento, saranno poste reti di protezione sul versante sovrastante, per contenere eventuali movimenti franosi e si procederà alla regimazione delle acque locali.

Gli interventi contenuti nel documento operativo per la difesa del suolo 2021 sono già in fase esecutiva di progettazione e quindi rapidamente cantierabili: a breve sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori. L’obiettivo è aprire il cantiere per l’estate.