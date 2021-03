Nei giorni scorsi sono stati installati consolidamenti in quota su cinque lecci dei piazzali Verdi e San Donato. Il consolidamento consiste nel collocare degli appositi cavi usati in arboricoltura fra tronchi o rami con l’obiettivo di impedirne o limitarne il movimento e fornire un sostegno.

Il fine è quello di preservare la bellezza della pianta, riducendo il pericolo di cedimento di branche deboli o con difetti, permettendo così di conservare alberi di elevato valore ornamentale o storico altrimenti destinati a subire interventi più drastici. In caso di eventi meteorologici intensi sarà così possibile evitare danni alla pianta e allo stesso tempo aumenterà la sicurezza per le persone.

L’intervento è stato seguito dall’ufficio verde pubblico sotto la direzione dell’agronoma Letizia Cipresso. “I consolidamenti costituiscono uno sforzo non indifferente da parte dell’amministrazione per prolungare la vita di questi ‘anziani’ illustri – afferma il sindaco Alessandro Tambellini – questi lecci non sono solo elementi paesaggistici storici o di arredo urbano ma rappresentano i soldati caduti nella Prima guerra mondiale, ai quali, in tutte le città italiane, furono dedicati monumenti circondati da parchi della rimembranza. Un simbolo che rende questi antichi testimoni verdi ancora più preziosi per la memoria della nostra comunità”.