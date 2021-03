Oggi (17 marzo) anche in occasione della Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera si è svolto l’incontro annuale con l’agenzia delle entrate di Lucca che ha coinvolto le ragazze e i ragazzi delle classi terza e quarta B del liceo economico sociale dell’Isi Machiavelli Paladini di Lucca, nel quadro del progetto Fisco – Scuola.

All’incontro organizzato dai professor Aldo Merola e Marco Luchini, docenti di discipline giuridiche economiche, dell’Isi Machiavelli Paladini di Lucca, hanno partecipato on line, in modalità meet, il direttore dell’agenzia, dottor Ciro Bianco, il dottor Italo Buono e il dottor Stefano Battistoni. Il tema dell’incontro, che viene svolto annualmente, ha avuto come oggetto tematiche relative al rispetto della legalità fiscale e della lotta contro l’evasione ed elusione fiscale.

Foto 2 di 2



Dopo i saluti introduttivi della dirigente scolastica dell’Isi Machiavelli, Mariacristina Pettorini, che ha ringraziato i partecipanti, hanno preso la parola i funzionari dell’agenzia delle entrate di Lucca. Ciro Bianco ha affrontato il tema dei principi del sistema tributario italiano, dell’attività di compliance, delle agevolazioni fiscali, dei rimborsi e delle erogazioni a fondo perduto. Stefano Battistoni ha affrontato il tema dell’evasione, elusione e contrasto all’illegalità fiscale. Italo Buono si è incentrato sull’importanza della formazione di una cultura della legalità fiscale già a partire dalle nuove generazioni che sono penalizzate da questo fenomeno di malcostume.

Nel corso dei lavori si è posta attenzione sull’importanza della partecipazione alla spesa pubblica come espressione del rispetto dell’interesso collettivo. Si è evidenziato che il problema può essere affrontato con successo, solo se nei cittadini emerge un senso di responsabilità verso la collettività, un atteggiamento di condanna dell’evasione e dell’elusione dal momento che sottrarsi al pagamento significa percepire dei servizi pubblici non dovuti e sfruttare quanto versato dai contribuenti onesti.

Obiettivo dell’incontro è stato quello di fare acquisire alle ragazze e ai ragazzi la consapevolezza che il fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale, oltre sottrarre preziose risorse allo Stato e finisce per compromettere seriamente il loro futuro.

Le ragazze e i ragazzi hanno partecipato con attenzione alle tematiche affrontate ponendo quesiti pertinenti e interessanti ai funzionari, che sono stati oggetto di riflessione ed approfondimento.