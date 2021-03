Lucchese, con la Giana è scontro diretto per la salvezza: gioca Scalzi (0-0)

Giana Erminio – Lucchese 0-0

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zanellati; Marchetti, Bonalumi, Perico; Madonna, Palazzolo, Finardi, Pinto, Zugaro; Ferrario, Corti. A disp.: Acerbis, D’Aniello, Barazzetta, Rossini, Perna, Greselin,Benatti, De Maria, Capano, Dalla Bona, D’Ausilio, Ruocco. All. Oscar Brevi

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Benassi, Dalla Bernardina, Pellegrini; Panati, Meucci, Zennaro, Nannelli, Maestrelli; Bianchi, Scalzi. A disp.: Pozzer, Panariello, Lo Curto, Lionetti, Solcia, Marcheggiani, Forciniti, Adaoli, De Vito, Sbrissa, Dumancic, Petrovic. All. Giovanni Lopez

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna (Bocca di Caserta, Festa di Avellino)

Vietato sbagliare. Dopo il pesante (e deludente) ko casalingo contro la Pro Sesto, la Lucchese torna in campo nel match infrasettimanale con la Giana Erminio. La salvezza dei rossoneri passa dallo stadio Città di Gorgonzola, in uno scontro diretto in cui i punti valgono doppio: da una parte la Giana Erminio al terzultimo posto con 25 punti (con una partita da recuperare) e soli 23 gol fatti (peggior attacco del campionato insieme alla Pistoiese), dall’altra la Lucchese, al penultimo posto con 23 punti e ben 46 gol subiti (peggior difesa). Da tenere d’occhio la forbice: se il distacco tra la quintultima e la penultima è superiore a 8 punti, la penultima retrocede direttamente. Attualmente l’Olbia (quintultima) è a 31 punti, ma con due gare in meno rispetto alla Lucchese.

I rossoneri non possono permettersi altri regali: perdere altri punti potrebbe essere il colpo di grazia. Per il fondamentale scontro salvezza mister Giovanni Lopez deva fare ancora una volta i conti con l’emergenza infortuni: forzato il recupero di Marcheggiani, Sbrissa e Dumancic, tutti e tre partono dalla panchina. Nel consueto 3-5-2, Lopez effettua tre cambi rispetto alla formazione scesa in campo domenica: in difesa Panariello lascia spazio al ritorno di Pellegrini, sulla fascia fuori uno spento Adamoli per Maestrelli e in attacco è Scalzi a far coppia con bomber Bianchi. Rifiata Petrovic, deludente nelle ultime apparizioni.

La parola passa al campo: calcio di inizio alle 15 allo stadio Città di Gorgonzola.