Morti per Covid, l’invito del sindaco Menesini: “Domani un minuto di silenzio per i nostri concittadini”

“Domani (18 marzo) invitiamo la comunità di Capannori a fare un minuto di silenzio, alle 12,30, in ricordo dei nostri concittadini morti a causa del Covid”.

Così il sindaco Luca Menesini, che prosegue: “Un minuto di silenzio in ricordo anche dei nostri concittadini morti per altre cause durante i lockdown o le restrizioni sugli spostamenti e che non hanno potuto avere un funerale partecipato da familiari, amici e parenti, e in ricordo degli ultimi saluti negati, perché il virus non ha permesso a tante persone di abbracciare per l’ultima volta i propri cari”.

“Domani a quell’ora sarò al Camelieto di Sant’Andrea di Compito a intitolare una pianta di camelie a tutti questi nostri concittadini – conclude il sindaco – La ricorrenza è domani perché domani è l’anniversario della prima morte per Covid del nostro territorio. Un grande abbraccio a tutte le famiglie”