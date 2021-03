‘Viola e il Barone’: Paolo Hendel legge Italo Calvino on line per gli studenti lucchesi

Viola e il Barone arrivano a scuola: grazie alla collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale, venerdì (19 marzo) alle 11 il primo appuntamento on line. Saranno protagonisti alcuni studenti dell’istituto Fermi-Giorgi, seguiti da Paola Massoni, e del Carrara-Nottolini-Busdraghi, seguiti da Silvia Rebechi, con la presenza in diretta dei musicisti ed un videomessaggio di Hendel dedicato a studentesse e studenti lucchesi.

Lo spettacolo di reading musicale Viola e il Barone in cui Paolo Hendel ha letto Italo Calvino al teatro di San Girolamo, accompagnato da Augusto Vismara al violino e alla viola e da Elisa Racioppi al pianoforte, in una formula originale creata dal contrappunto di musica e parole, approda ora alle scuole superiori del territorio dopo essere andato in onda su NoiTv.

Il progetto è di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Banca del Monte di Lucca e Teatro del Giglio, con la partnership di Noi Tv, e grazie all’Ufficio scolastico territoriale arriva negli istituti scolastici per diventare motivo di stupore, riflessione, fruizione dell’arte anche in questo periodo in cui non è possibile assistere dal vivo. Lo spettacolo infatti, verrà fruito da studentesse e studenti on line, con l’introduzione di Cataldo Russo, che stimolerà un confronto con ragazze e ragazzi dopo la visione.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 25 marzo, con studenti e studentesse dell’Itc Nottolini Carrara Busdraghi, referente la professoressa Silvia Rebechi.

Per tutti i docenti e le classi interessate, sarà possibile iscriversi inviando una email a segreteria@fondazionebmlucca.it