Niente connessione internet da 3 giorni a San Cassiano a Vico

Grave disservizio della linea internet nella zona di san Cassiano a Vico, in una momento in cui il web risulta essere una risorsa importante e indispensabile per le famiglie della piana. Molti abitanti della zona si sono trovati senza linea internet e telefonica perché ci sono stati alcuni problemi da parte dell’operatore WindTre. Le zone interessate dal disservizio sono san Cassiano a Vico, san Pietro a Vico ed alcune abitazioni di san Vito e Acqua Calda.

“Oggi la linea internet e linea telefonica sono collegate e nella nostra zona mancano entrambi da tre giorni – spiegano alcuni abitanti del luogo – Avrebbero dovuto risolvere il problema oggi, molti ragazzi sono in dad e altre persone lavorano in smart working, ed è un grande disagio per tutti”.

Contattare l’operatore WindTre è lungo e difficile, il guasto sulla linea risulta secondo loro, più grave di quello che si erano aspettati, ma assicurano che la situazione ritornerà alla normalità sabato 20 marzo.

“E’ un grosso problema – concludo gli abitanti della zona – speriamo che presto sia risolto, in molti nel nostro condominio lavorano per enti pubblici e siamo in smart working da marzo dello scorso anno, abbiamo cercato di ovviare al problema con l’uso del cellulare, però non è questo il modo corretto di lavorare”.