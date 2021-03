Anche Altopascio, Porcari e Montecarlo restano ‘arancioni’: ma i parchi saranno chiusi

La provincia di Lucca resta zona arancione, anche nei Comuni della Piana che erano sotto la lente. Ma ad Altopascio, Porcari e Montecarlo fino al 6 aprile ci sarà il divieto di stazionamento sulle aree pubbliche e il divieto di utilizzare panchine, tavolini e giochini.

“Ho parlato direttamente con il presidente Eugenio Giani – dice il sindaco Sara D’Ambrosio – Ci siamo confrontati sulla situazione del nostro territorio e, anche se il tasso di contagio è sopra i 250 casi ogni 100mila abitanti (siamo a 327 con tre nuovi positivi registrati oggi), la situazione resta sotto controllo. Altopascio, cioè, secondo anche le valutazioni del presidente, non ha un quadro complessivo da zona rossa, anche per quanto concerne il numero quotidiano di nuovi positivi, che resta stabile sugli stessi dati: non si registrano focolai sul nostro territorio e i nuovi casi sono principalmente da ricondursi a nuclei familiari”.

“Ovvio che la situazione resta fortemente monitorata – prosegue – E con Giani abbiamo concordato che attiveremo le misure da zona rossa qualora i dati giornalieri dovessero registrare impennate o movimenti preoccupanti. Come ho già spiegato la scorsa settimana, trovo poco efficace chiudere un singolo comune, quando la vita delle persone (dalla scuola al lavoro ai servizi) si sviluppa in un’area più grande, a cavallo di più comuni. Ecco perché credo che i provvedimenti di zona rossa abbiano realmente senso se sono presi per aree comuni, per zone distretto, per macro-territori o, addirittura, sull’intero territorio regionale”.

Soddisfatto della decisione anche il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari: “Questa settimana – spiega – abbiamo avuto pochi casi e ad oggi ancora zero classi in quarantena ma nonostante questo ho deciso di tenere ancora i parchi chiusi. Ho già firmato l’ordinanza fino al 28 marzo compreso. Come noi faranno anche Altopascio e Montecarlo. Credo sia giusto mantenere questa linea proprio per evitare ulteriori occasioni di pericolo. Ma lunedì si continua però ad andare a scuola: ogni giorno in più di scuola è oro per i nostri ragazzi”.