Il Comune di Viareggio ha un nuovo sito

È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Viareggio: completamente rinnovato nella grafica e nell’utilizzo, è pensato per dare agli utenti un impatto chiaro e immediato e una consultazione veloce e fluida. Uno strumento caratterizzato dalla semplicità d’uso, completezza delle informazioni e tempestività nella pubblicazione delle stesse.

Il sito risponde ai requisiti previsti per le pubbliche amministrazioni, indicati nelle linee guida Agid: è ideato per essere fruibile dal maggior numero di persone possibile, facilitare la navigazione e fornire informazioni dettagliate per orientare il cittadino e le imprese nella scelta dei servizi erogati.

Le principali novità sono l’utilizzo di una grafica uniformata in tutte le sue parti e l’integrazione nel sito del portale riservato all’edilizia: a questo si aggiungono interventi migliorativi legati alle nuove funzionalità della pubblica amministrazione, dalla app Io a pago pa.

Il lavoro di pubblicazione verrà svolto da una redazione web costituita interamente da dipendenti comunali, i quali opportunamente formati, provvederanno all’elaborazione dei contenuti per garantire una maggiore tempestività nella pubblicazione delle informazioni.

L’aspetto importante che si nota nel nuovo sito è la realizzazione di diversi percorsi di navigazione: da un lato rimane invariato il sistema di navigazione per settori ed uffici comunali, utile soprattutto agli utenti che già sanno dove sono collocate le informazioni di loro utilità, dall’altra parte invece sono stati studiati una serie di percorsi che permettono un più facile reperimento delle informazioni per chi non conosce l’organizzazione comunale o non è troppo pratico nella navigazione di siti web.

“Più che un traguardo un punto da cui partire – commenta l’assessore alla smart city Valter Alberici -: il lavoro continua sia per alimentare i contenuti che per migliorarli per offrire ai cittadini un servizio migliore, al passo con i tempi e di fondamentale importanza in un momento come quello che stiamo attraversando. Ringrazio quanti hanno collaborato al progetto e il Ced che per il coordinamento: senza una squadra di persone valide, qualificate e volenterose questo obiettivo non sarebbe stato possibile”.