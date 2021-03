Lavori in centro a Capannori, Fdi presenta un progetto per realizzare nuovi parcheggi

“È importante riqualificare il centro di Capannori, che da anni purtroppo soffre in termini sia economici che di decoro. I lavori, che prevedono la realizzazione di un marciapiede, di nuovi percorsi cliclopedonali e la riqualificazione energetica della zona andranno sicuramente a rendere più decorosa la frazione centrale del nostro comune ma rischiano di penalizzare le tante attività commerciali che da anni insistono a Capannori. Attività che forniscono un servizio essenziale a tutta la comunità, alcune addirittura da oltre 20 anni”. Così la pensa il consigliere di Fdi Capannori, Matteo Petrini.

“A seguito dei lavori, infatti – dice Petrini – si andranno a perdere alcuni stalli di sosta per le macchine che quotidianamente frequentano tali attività. Questo rischia, almeno in parte, di vanificare – o per meglio dire penalizzare – la riqualificazione della zona e di “svuotare” ancor di più il centro della frazione dalla presenza di attività commerciali che negli anni, anche a causa della dura crisi che stiamo affrontando, stanno sempre più diminuendo. Non è difficile, infatti, imbattersi in fondi commerciali vuoti ormai da diverso tempo che vanno un pò a intristire l’area”.

“Per questo, grazie al prezioso contributo di Gianluca Lommori – esponente del partito e tecnico specializzato nei monitoraggi infrastrutturali – dice il consigliere – abbiamo presentato all’amministrazione comunale, tenendo ovviamente conto dei lavori di riqualificazione, un progetto per la realizzazione di nuovi e importanti parcheggi. Il progetto, sottoposto alle attività commerciali, potrebbe essere un ottimo punto di partenza sul quale lavorare all’interno del consiglio comunale e della commissione competente. L’obiettivo che ci poniamo è quello di dare nuovo respiro alle attività, in armonia con la riqualificazione, e permettere quindi di completare a 360 gradi il rilancio del centro di Capannori. In primo luogo, riteniamo possibile realizzare una serie di parcheggi in linea sul lato sud di via Romana e altri stalli di sosta con banchina in corrispondenza dell’angolo tra via Carlo Piaggia e via Romana. Il tutto mantenendo una distanza dall’incrocio e dal passo carrabile di 12 “etri per permettere un’ottima visuale alle auto che da via Piaggia si immettono in via Romana .

“Chiediamo inoltre – conclude Petrini – di verificare la possibilità di ricavare altri parcheggi in linea sul lato sud della via Romana e sul lato est della via Carlo Piaggia, andando a sistemare la porzione in affiancamento alla sede stradale. La realizzazione di nuovi parcheggi permetterebbe ai capannoresi e ai clienti in generale di raggiungere con maggior comodità le attività commerciali del territorio, garantendo a quest’ultime una soluzione ottimale e in piena sintonia con la riqualificazione della zona. Zona che, a nostro avviso, dovrà essere poi interessata sia da un sostanziale progetto di rilancio economico, in modo tale da incentivare sempre più attività a scegliere Capannori, che da un reale progetto di rilancio sociale al fine di renderla sempre più vivibile”.