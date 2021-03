Far riflettere sulle difficoltà che le scuole di danza, di teatro, di cinema stanno affrontando a causa della pandemia. E’ questo l’obiettivo del progetto #Reaction il video musicale realizzato con la partecipazione di ginnaste e ballerini professionisti trasmesso per la prima volta lo scorso 8 marzo sul canale YouTube dell’associazione culturale Polyedric Visions.

“Questo video non è solo dedicato ai professionisti della musica, dello spettacolo, della danza, ma anche a tutti coloro che trovano nell’arte la propria valvola di sfogo, per una quotidianità interessante e bella – spiega la regista lucchese Lavinia Andreini -. Reaction significa reagire, cogliere l’attimo, fermarsi e fare qualcosa di utile per la nostra persona. L’arte non è uno sfizio, ma è un bene primario di cui tutti hanno bisogno. Sono i momenti in cui ci si rigenera per tornare alla vita quotidiana in modo più energico. Con questo progetto si ha la testimonianza di quanto sia importante sostenere tutte le attività culturali, che fanno del cittadino, un individuo in crescita, consapevole, con un’identità, con i propri valori, rispetto, passione: è una ricchezza che nessuno ti può rubare”.

Testimonial di #Reaction sono la ginnasta e protagonista del video Margherita Quilici, la coreografa Elisa Quilici e la ginnasta Agnese Rugani dell’associazione ginnastica ritmica Albachiara; la ballerina Martina Di Riccio della Compagnia di danza Maade Ensamble; i ballerini di hip hop Maria Lucia Esposito e Marco Ciolli della Scuola Emozione Danza e dell’Academy of Excellence. Reaction è stato realizzato con il patrocinio della Città Di Lucca con la colonna sonora del compositore americano e produttore Tommee Profitt.