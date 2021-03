Scannerini: “Viale Europa, è dal 2009 che chiediamo interventi”

“Se il consigliere Angelini, di cui personalmente ho molto rispetto e stima sincera, ritiene che il suo intervento risalga al 2013, io rispondo che , in quanto residente del viale Europa, che il mio risale al 2009. Articolo dell’allora movimento giovanile del Pdl, Giovane Italia. La mia, seppur breve, carriera politica ruota intorno a questa strada. Forse è il voler migliorare la viabilità del viale ad aver acceso in me la scintilla dell’impegno nella politica locale. Da quell’articolo è passato più di un decennio. Ne sono usciti tanti altri. Sapete però qual è il bello? Le stesse buche, le stesse dune di dissesto provocate dal passaggio dei tir, sono ancora lì”. E’ questa la risposta del consigliere comunale di FI, Matteo Scannerini in risposta alla nota del capogruppo del Pd.

“Ma io si sa, rappresento Forza Italia. L’opposizione. Chi mi ascolta? Dalle asfaltature al fonoassorbente – prosegue Scannerini -, da una viabilità più sostenibile al rispetto del senso unico alternato, posso dire ciò che voglio. Non sono in grado o sono giovane e mal informato. Ma allora dico, se questa roba è li dal 2013 , perché coloro i quali governano dal 2004 non hanno fatto nulla? Anzi aspettano che sia Acque spa a metterci le risorse finanziarie. Quasi come se gli enti locali non avessero un bilancio o fossero prioritarie le ciclabili vuote o le piazze del comune. Ah già, per loro lo sono. Si vede infatti lo stato generale della viabilità capannorese grazie a queste politiche. Non accetto lezioni da parte di chi, in virtù della grande responsabilità di governo, avrebbe dovuto fare in tutto questo tempo. Sarò anche male informato, ma qui c’è chi proprio, dai suoi superiori non viene ascoltato”.