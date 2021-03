Un silenzio assordante quello che risuona adesso per le strade della Valle del Serchio dopo la 44esima edizione del rally Il Ciocco – conclusa la scorsa domenica – che ha visto in gara grandi nomi, un parco vetture da sogno ma soprattutto un’adrenalina unica.

Tre giorni di ‘quasi normalità’ che hanno contato un record assoluto di iscritti e la gara – seppur a porte chiuse – è ora tra le cinque al mondo con il maggior numero di adesioni di sempre: ben centosessantuno infatti i partenti (95 nel Cir e 66 nella gara Crz) per un rally che rimarrà scritto a grandi caratteri nella lunga storia di questa gara che aprirà il Campionato italiano rally Sparco.

Foto 3 di 11





















Ben sedici invece gli equipaggi stranieri, di cui due, Neuville-Wydaeghe e Breen-Nagle, provenienti dai ranghi ufficiali del team Hyundai Motorsport del Mondiale Rally. Ma anche tre campioni italiani come Paolo Andreucci, Giandomenico Basso e Andrea Crugnola, che insieme – negli ultimi vent’anni – sommano ben quindici titoli tricolori assoluti. Ma entriamo nel vivo della gara.

I vincitori

A dominare la classifica assoluta il duo Thierry Neuville e Martin Wydaeghe con la loro Hyundai i20 R5 gommata Pirelli: il pilota belga del team Hyundai Motorsport nel mondiale rally ha staccato un tempo impressionante sui circa due chilometri della super prova speciale Il Ciocco e prima “power stage” della serie tricolore.

Senza farsi minimamente condizionare dal fatto di debuttare su queste prove speciali, Neuville ha staccato di 2”720 Paolo Andreucci, con Francesco Pinelli e la Skoda Fabia R5 “calzata” Mrf. Il pilota di casa, otto volte vincitore su queste strade, ha ben assorbito il debutto con le nuove gomme, accomodandosi al secondo posto strappato, per soli 56 centesimi di secondo, all’altro pilota Hyundai Motorsport Craig Breen, con Nagle a fianco, che essendo iscritto al campionato italiano rally, mette in cascina i primi 2 punti della Power Stage.

Il pilota ufficiale di Hyundai Motorsport nel mondiale rally e attuale secondo nella classifica iridata piloti non aveva nascosto la sua voglia di vincere, anche se la sua partecipazione alla gara garfagnina era finalizzata soprattutto a fare chilometri competitivi con il suo nuovo navigatore Wydaeghe. “Le prove speciali del rally Il Ciocco, dove correvo per la prima volta, mi sono piaciute subito – ha detto all’arrivo Neuville – e poi ho trovato grande stimolo nel confrontarmi con un gruppetto di piloti molto veloci, che ho conosciuto qui. Dopo le prime prove di “assaggio, ho iniziato a spingere ed è venuto il risultato”.

Il podio

Il secondo posto conquistato invece dal bresciano Stefano Albertini, in formato “mondiale”, con il fido Fappani a fianco ha il sapore della vittoria. Non solo perché è riuscito per qualche minuto a stare davanti a Neuville, poi pressandolo dal secondo posto, prima di “mollare” nell’ultimo loop di prove. Soprattutto perché il pilota della Skoda Fabia by Munaretto, anche lei calzata Pirelli, centra il successo pieno per il campionato italiano Rally Sparco sommando anche un punto della Power Stage del venerdi.

A chiudere un podio ricco di significati sportivi è andato Giandomenico Basso, già campione europeo e italiano – l’ultima volta due anni fa – sempre in coppia con Granai. Qualche difficoltà a trovare le giuste sensazioni e maggiore grip con la Skoda Fabia R5 Delta Rally, gli hanno fatto perdere una manciata di secondi nelle fasi iniziali.

Ritrovata convinzione nel finale di gara, infilava una serie di ottimi tempi, fino a sopravanzare, nella prova conclusiva, Fabio Andolfi al terzo posto. Il portacolori di Aci Team Italia vedeva sfumare così, proprio alla conclusione, un terzo posto per il quale, insieme a Savoia e alle Skoda Fabia R5 Motorsport Italia, gommata Michelin aveva battagliato a lungo con un altro alfiere del progetto federale, Damiano De Tommaso. Una lotta sul filo del secondo fin quasi alla fine, quando il giovane pilota varesino, per una “toccata” pur leggera, apriva la ruota posteriore destra della Citroen C3 R5 FPF e si ritirava, vanificando una prestazione, fino a quel momento, di alto livello.

Rudy Michelini nella top five del Ciocco

Al quinto posto finale il lucchese Rudy Michelini, con Perna. Il pilota lucchese, chiamato a far valere le qualità fin qui espresse al volante della Volkswagen Polo R5 messa a disposizione dal team PA Racing ed equipaggiata con pneumatici Michelin, ha centrato la quinta posizione della classifica assoluta concretizzando – all’arrivo di Castelvecchio Pascoli – un piazzamento figlio di una prestazione concreta nel primo giro di speciali.

A caratterizzare la l’impegno sulle prime tre prove del sabato è stata una performance che, seppur condizionata da una scelta di mescola rivelatasi non del tutto adeguata alle condizioni di fondo, ha garantito al driver la consapevolezza di potersi esprimere al meglio nella fase centrale di gara. Prospettive, quelle legate al “secondo giro”, ridimensionate da un errore pagato in termini di concentrazione sull’asfalto della quinta prova speciale. Una “top five” che ha garantito al portacolori della scuderia Movisport ed al copilota Michele Perna la quarta posizione tra gli iscritti al campionato italiano rally ed il terzo gradino del podio del Campionato Italiano Rally Asfalto, serie che il driver ha posto come obiettivo stagionale.

“Siamo soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda i riscontri del primo giro di speciali dove, forse, non eravamo centratissimi come scelta di gomma – ha commentato Rudy Michelini – su quello successivo abbiamo commesso un errore costato qualche secondo di troppo sul cronometrico, particolare che ha condizionato anche in termini di concentrazione. Nel prosieguo siamo riusciti poi a difenderci e, visto il tasso tecnico espresso da questo avvio di campionato italiano, credo possiamo mandare in archivio questa prima manche tricolore con la consapevolezza di essersi dimostrati competitivi”.

Il duo Ciuffi/Gonella

Alla sua terza gara con la Skoda Fabia R5 Balbosca, il giovane fiorentino Tommaso Ciuffi, con Gonella, ha preferito non prendere subito rischi eccessivi, preferendo dedicarsi ad una crescita costante in gara, da mettere a frutto nelle gare future. Il giovane ed affiatato equipaggio Aci Team Italia, formato dal 27enne driver fiorentino e dal navigatore piemontese, è affiancato anche nel 2021 dalla squadra corse Angelo Caffi per la sfida nella massima serie tricolore sulla aggiornata versione della vettura ceca che sarà dotata di gomme Pirelli.

Thomas Paperini settimo assoluto e primo tra i piloti under 25

A garantire alla squadra lucchese la “top ten” nel primo appuntamento tricolore è stato Thomas Paperini, settimo assoluto e primo tra i piloti Under 25 al volante della Skoda Fabia R5 Evo, esemplare che ha beneficiato degli aggiornamenti tecnici messi a disposizione dalla casa madre nelle fasi antecedenti la gara. Affiancato per l’occasione da Monica Cicognini – copilota chiamata a sostituire l’indisponibile Simone Fruini – il giovane portacolori della scuderia Art Motorsport 2.0 ha confermato le buone sensazioni espresse al volante della vettura, ulteriormente valorizzata da Mm Motorsport in termini prestazionali.

Sucesso per la Skoda Fabia R5

Soddisfacenti anche i riscontri espressi da Luigi Marcucci, alla seconda esperienza sulla Skoda Fabia R5 ed affiancato da Simone Vellini, vettura che ha affrontato le dieci prove speciali sulle quali si è articolato il confronto di campionato italiano rally. Un banco di prova importante, quello affrontato dal pilota locale, finalizzato con il raggiungimento dell’arrivo sulla pedana della tenuta Il Ciocco. Un risultato di rilevante importanza, a fronte di una condizione meteo che – nei due giorni di gara – ha esaltato la selettività del confronto.

In ottica Coppa rally di zona, ottime indicazioni sono pervenute dalla performance di Pierluigi Della Maggiora. Il pilota portacolori della scuderia asd Rally Revolution +1 ha conquistato la quarta posizione assoluta nel confronto regionale, condividendo con Valerio Favali un’altra prestazione convincente sui sedili della Skoda Fabia R5, vettura che ha assecondato le aspettative in quello che è stato il secondo impegno affrontato con pneumatici Pirelli. “Top ten” regionale che ha elevato anche Andrea Marcucci e Richard Gonnella, anch’egli su Skoda Fabia R5, protagonisti di un’evoluzione concretizzata con il raggiungimento della decima posizione assoluta grazie ad una condotta concreta nella fase centrale della gara.

Sesta posizione di classe R2B per Davide Giovanetti, chiamato a confermare la bontà di un percorso contraddistinto dall’utilizzo della Peugeot 208. Per il portacolori della scuderia Dimensione Corse ed il copilota Alessio Rossi, la prestazione maturata sulle strade del Ciocco ha garantito alle parti la consapevolezza di poter contare su validi elementi in proiezione Coppa Rally di Zona, a fronte di una condizione atmosferica che – nelle fasi conclusive – ha obbligato ad una condotta conservativa.

Federico Gasperetti con Ferrari vince il Ciocco CRZ sul filo di lana

Vittoria sul filo di lana per l’esperto Federico Gasperetti, in coppia con Ferrari e la Skoda Fabia R5 Gima Autosport nel rally Il Ciocco versione Coppa Rally di Zona che, nell’ultima delle cinque prove speciali disputate, riusciva a scavalcare il lucchese Luca Panzani, con Alessia Bertagna, su Skoda Fabia R5 Pavel Group. Quest’ultimo, vincitore del Ciocco Crz 2020, in testa dall’inizio di gara, perdeva il vantaggio accumulato, insieme ad altri circa cinque secondi, nell’impegno conclusivo. Rischiando anche di vedersi superare, al secondo posto, dallo spezzino Claudio Arzà, con Moriconi e la Citroen C3 R5 G Car, che hanno chiuso il podio a soli 1”2 da Panzani.

Argento amaro per Luca Panzani

Una medaglia d’argento decisamente amara, invece, quella conquistata da Luca Panzani nella prima prova del campionato Italiano rally e prima prova anche della Coppa Rally di Vi zona (Crz). Proprio quest’ultima parte della competizione, al volante della Skoda Fabia R5 di Pavel Group è stato il teatro di sfida del driver lucchese, vincitore al Carnevale un mese fa, inseguendo il bis al Ciocco ed il tris di successi in carriera.

Il portacolori della Jolly Racing Team, aveva iniziato con un attacco deciso portandosi al comando e già scavando dopo due prove un fossato già profondo tra sé e gli avversari, 16”3, per poi vedersi azzerare quasi tutto il vantaggio a causa di un testacoda sulla terza “chrono” costato circa 10”. Tornato ad allungare sulla successiva, la sconfitta è arrivata con l’ultima prova speciale di Molazzana, con il buio, dove ha sofferto la mancanza di pneumatici adeguati alla pioggia, arrivata in modo repentino, venendo costretto a disputare la sfida finale “in difesa” per non prendere rischi che potevano portare a delusioni maggiori.

Un secondo posto certamente amaro, per Panzani che comunque conferma la forza del pilota, l’affiatamento dell’equipaggio e l’affidabilità della Fabia R5 messagli a disposizione da Pavel Group.

La super prova

La super prova speciale è stata sospesa, per l’uscita di strada, incruenta, per l’equipaggio D’Arcio-Bonaiti (Renault Clio Williams): il recupero della vettura, in posizione pericolosa per il transito degli altri equipaggi, ha richiesto la rimozione di un tratto di guard-rail, per cui sono venute a mancare le caratteristiche di sicurezza di quel, pur breve, tratto di strada. La decisione della sospensione della gara Cir, ha avuto anche la conseguenza dell’annullamento del successivo passaggio delle vetture della gara Coppa rally di zona.

Cinque le vetture gommate Pirelli

Ben cinque le vetture gommate Pirelli schierate da Mm Motorsport sulle strade del Rally Il Ciocco. Sul sedile della nuova Skoda Fabia R5 Evo Thomas Paperini, chiamato ad affrontare i primi chilometri della massima serie con l’obiettivo di accumulare esperienza al cospetto degli esponenti del Campionato italiano rally asfalto. Al fianco del portacolori di Art Motorsport 2.0 Simone Fruini, parte integrante di un progetto condiviso con Mm Motorsport e volto alla crescita del giovane driver pistoiese.

Format tricolore anche per Andrea Marcucci, atteso da tempo al volante della Skoda Fabia R5 sui chilometri dell’appuntamento più atteso, quello di apertura della massima espressione della specialità. L’occasione per ottimizzare ulteriormente il feeling con la vettura boema, utilizzata nel 2020 sia in occasione del Rally Il Ciocco che del Ciocchetto Event.

Un’esperienza, la quarta sul sedile della Skoda Fabia R5, che il pilota locale condividerà con il codriver Richard Gonnella. Al via dell’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally sarà anche Luigi Marcucci, al secondo utilizzo di una Skoda Fabia R5 che – in occasione del debutto sulle strade del Ciocchetto Event dello scorso dicembre – ha assecondato le sue aspettative garantendogli la top ten finale. Ad affiancare il giovane driver sulle strade di casa sarà ancora Simone Vellini, copilota divenuto elemento costante nella programmazione sportiva.

Una cornice di spessore, il Rally Il Ciocco, che ha visto Mm Motorsport attesa protagonista anche nel confronto riservato alla Coppa Rally di Zona. A rappresentare il team di Porcari nella prima manche regionale Pierluigi Della Maggiora, reduce da un Rally del Carnevale che lo ha assecondato sia in termini di risultato che prestazionali. Al portacolori della scuderia asd Rally Revolution +1 è stata ancora affidata la Skoda Fabia R5, condivisa con Valerio Favali, vettura con la quale cercherà ulteriori conferme in merito all’utilizzo delle coperture Pirelli, utilizzate per la prima volta proprio in occasione del recente impegno sulle strade della Versilia.

Ottime sensazioni alla partenza anche per Davide Giovanetti, atteso alla conferma sulla Peugeot 208 R2B a margine della seconda posizione di classe conquistata al Rally del Carnevale. Affiancato dal copilota Alessio Rossi, il giovane portacolori di Dimensione Corse.

Giulia Prete