“Manca personale alle Poste”, scatta la raccolta di firme

Vista la riduzione relativa al numero del personale (da due ad una unità), recentemente attuata all’ufficio postale di Ponte del Giglio, situato sulla via di Camaiore di Lucca, ufficio del quale usufruiscono per i servizi postali gli abitanti delle frazioni e paesi come Mutigliano, Cappella, Torre, Pieve Stefano, alcuni cittadini hanno deciso di effettuare una raccolta firme ancora in corso al bar Ponte del Giglio, alla Farmacia di Ponte del Giglio ed al bar Bao.

“I residenti – si spiega in una nota – stanchi delle lunghe file ed i lunghi tempi di attesa per poter espletare le proprie pratiche, ciò nonostante l’efficienza dell’unica impiegata presente, al fine di segnalare le difficoltà ed il disservizio che questo comporta e per richiedere che, venga nuovamente potenziato il servizio con il ripristino di due operatori di sportello, hanno deciso di effettuare questa raccolta che successivamente sarà inoltrata agli organi competenti a corredo della richiesta, auspicando in un positivo accoglimento della richiesta. Confidando nella risoluzione dell’incresciosa situazione che si è venuta a creare, si chiede alla stampa e media locali di darne ampia visibilità”.